Defensor del Pueblo exhorta a ciudadanía a no ejercer violencia durante las manifestaciones

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, exhortó a la población a no ejercer la violencia durante las manifestaciones convocadas para este viernes 14 de noviembre y el sábado 15.

Defensoría garantiza libre protesta

Ante la convocatoria a movilizaciones por parte del colectivo 'Generación Z' en horas de la tarde en el Cercado de Lima. En ese sentido Gutiérrez recordó a la población que la Defensoría del Pueblo garantiza la libertad de protesta de la ciudadanía.

"La Defensoría del Pueblo garantiza en democracia el ejercicio pleno a las libertades que la Constitución prevé, es decir, un conjunto de libertades que permiten manifestaciones, que permiten expresiones, opiniones y que son derechos inherentes a todos los ciudadanos. Estamos en un país en el que se respeta esos principios de orden constitucional", dijo.

Sin embargo, fue enfático en señalar que es una libertad que termina cuando se transgreden otros derechos, como el derechos al tránsito cuando se bloquean vías.

"Ese es un tema de libertad y otro muy distinto de libertinaje, y es que el libertinaje es una apreciación mayúscula a la libertad que transgrede otros derechos. Desde el momento de bloquear las vía se afecta el derecho al libre tránsito que tienen todos los demás ciudadanos, desde el momento de ejercer violencia para hacerse notar en una manifestación también se atenta contra seguridad", especificó.

Es bajo ese marco que la Defensoría garantiza a los manifestantes el desplazamiento, siempre que se respete los derechos de la ciudadanía como parte de una restricción para asegurar la seguridad de la población.

Alcalde de Lima invocó a la protesta pacífica

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, ante las convocatoria a marchas exhortó a los ciudadanos que harán uso de su derecho a la protesta a no permitir que "los violentos" logren su cometido.

"No permitamos que los violentos se salgan con la suya, registrémoslos. Ustedes los tienen a través de sus cámaras, nosotros a través de las nuestras, publiquémoslo y mostrémoslos si es que realizan actividades violentas. Espero que hoy día no suceda, pero si sucede, estamos todas las autoridades trabajando articuladamente para judicializar aquello que pueda afectar", señaló.

Asimismo, el líder de la comuna edil recordó que la MML pone a disposición las 764 cámaras de seguridad para que se acceda y observe durante estas marchas y dentro de estás están las 265 cámaras de la ATU, así como 55 cámaras de la PNP. Por otro lado, Reggiardo envió un mensaje a la ciudadanía.

