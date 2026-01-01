Jóvenes que cumplan 17 años deberán inscribirse en el Servicio Militar: Serán multados de no hacerlo

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva disposición del Gobierno de la República obliga a los jóvenes menores de 18 años, a inscribirse en el registro militar, tras la aprobación del Decreto Supremo N° 018-2025-DE, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar. De no hacerlo, recibirán una multa económica equivalente al 5 % de una UIT.

Para promover participación e inclusión

De acuerdo a los dispuesto por el Ejecutivo, esta medida servirá para promover la participación e inclusión de la ciudadanía que ingresa a la edad adulta. Además, optimizará el procedimiento de inscripción, llamamiento, entrenamiento y licenciamiento, mejorando los beneficios otorgados al personal militar.

Publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, esta disposición modifica el literal a. del numeral 1. del artículo 30; el numeral 2 del artículo 62; el numeral 14, primer y último párrafo del artículo 88, el artículo 127, y, el numeral 1 del artículo 138. También se incorpora el numeral 15 en el artículo 88 de la Ley del SM.

Modifican Reglamento de la Ley del Servicio Militar para fortalecer la inscripción y los beneficios.

El cambio en el artículo 30 está referido a los omisos a la inscripción y la regularización de esta condición y señala que quienes no se inscriban en el Servicio Militar a los 17 años de forma obligatoria, tiene para hacerlo antes de los 18. Si no lo hacen, serán considerados "omisos a la inscripción" y deberán pagar una multa de 5 % UIT (S/. 275).

A menos de que cumplan con el Servicio Militar Acuartelado en el tiempo establecido, quedarán exonerados del pago de la penalidad. Además, los requisitos para ingresar serán más flexibles. Se eximirá la constancia de inscripción a quienes estén omisos en el registro al momento de la convocatoria.

Ejecutivo podrá ampliar periodo de entrenamiento

Una facultad que el Gobierno tendrá tras la publicación de este Decreto Supremo es la de prorrogar el período de instrucción y entrenamiento de las Reservas por razones de seguridad nacional. También aplicará sanciones específicas para los incumplimientos, buscando un servicio militar eficiente y accesible para la ciudadanía.

Esto se estableció en el artículo 127 y en el 138 se refiere a las penalidades que estarán sometidos quienes incurren en alguna de las infracciones señaladas en el artículo 137 del reglamento.

