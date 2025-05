Defensor del Pueblo se opone al aumento salarial de Dina Boluarte: "Pido más empatía a la presidenta"

A pesar de que el país atraviesa una profunda crisis de seguridad gracias al avance del sicariato y la extorsión, en las últimas horas se conoció que la presidenta Dina Boluarte estaría cerca a doblarse el sueldo tras un informe de la PCM dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas.

Según este escrito, la presidencia del Consejo de Ministros justifica esta solicitud al considerar que la mandataria se encuentra entre las menos pagadas de la región. Además, indicaron que su remuneración está por debajo de otros algos funcionados del Estado peruano.

Como era de esperarse, este noticia generó que diversos funcionarios del país se pronunciaran sobre el mismo y muestren su profundo rechazo. Uno de ellos fue el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien calificó de improbable al señalar que existen temas que necesitan la mayor atención del Ejecutivo en estos momentos como la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Es improbable, no podría darse habida cuenta de que hoy existen otras prioridades más importantes. Las cosas más urgentes son la protección de la niñez, a la ciudadanía y sobre todo la seguridad ciudadana. No hablar de temas de sueldos", indicó.

En esa misma línea, Gutiérrez Cóndor hizo un pedido a la presidenta de la República y todos sus ministros a ser más empáticos con la población ya que un aumento de sueldo en estos días agravaría aún más el caldeado ambiente que atraviesa el país.

"Sería un despropósito y no creo que estemos en un escenario adecuado. Yo le pediría a la presidenta de la República, al presidente del Consejo de Ministros y a todos sus ministros, que tengan más tino y empatía con la población que no está para discutir esos temas, por lo menos ahora no", añadió.