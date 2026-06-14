Oriente Medio: Israel se adjudica nuevo ataque a el Líbano en medio de las negociaciones de paz entre Irán y EE. UU.

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Israel se adjudicó este domingo 14 de junio un nuevo ataque militar a el Líbano, en medio de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, situación que podría ponerse tensa debido a que una de las exigencias de Teherán era que las fuerzas de Benjamín Netanyahu abandonen territorio libanés.

Medios locales y ciudadanos comenzaron a difundir en redes sociales la ofensiva proveniente desde Tel Aviv, más precisamente en el barrio de Dahieh, ubicado al sur de Beirut, la capital del país árabe, donde se habrían registrado tres decesos.

Israel reconoce ataques en respuesta al Hezbolá

La cuenta oficial de "X" del primer ministro de Israel emitió un comunicado donde afirman que el bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) es una represalia a un último ataque del Hezbolá.

"En respuesta a los continuos ataques de Hezbolá contra territorio israelí, incluido un ataque terrorista con drones esta mañana, el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Katz autorizaron un ataque selectivo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un objetivo terrorista de Hezbolá en el barrio de Dahieh, en Beirut. Israel no tolerará ataques armados contra su territorio", puntualiza la misiva.

Joint statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz



In response to continued Hezbollah attacks on Israel's territory, including a terror drone strike this morning, Prime Minister Netanyahu and Defense Minister Katz authorized an IDF surgical... pic.twitter.com/KEIrKqsezU — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 14, 2026

Medios libaneses reportan de forma preliminar que al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas a consecuencia del bombardeo. Desde el Hezbolá manifestaron que en las últimas horas atacaron a una artillería israelí recientemente establecida en la localidad de Al Adissa, en el sur del Líbano.

Negociaciones entre EE.UU. e Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado 13 de junio, que la firma del memorando de acuerdo de paz con Irán está programada para hoy. "El acuerdo está programado para firmarse mañana (14 de junio), e inmediatamente después de su suscripción, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos", escribió en Truth Social.

Por su parte, Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán (país mediador), también anunció este sábado que la rúbrica del acuerdo es "inminente" y que se hará efectiva durante las próximas 24 horas. Asimismo, apuntó que Islamabad ya se está "preparando para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después" de su finalización, a lo que seguirán conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró que, si bien la posibilidad de firmar un memorándum de entendimiento con EE.UU. "es alta", "no será mañana".

Al ser preguntado por la prensa sobre la posibilidad de que el equipo negociador iraní viaje a Ginebra (Suiza) o a Islamabad (Pakistán) en los próximos dos días para ultimar el documento, respondió: "Debemos esperar a la fecha exacta de la firma; sin embargo, no tenemos planes de viajar a Ginebra ni a ningún otro lugar en los próximos días".

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos siguen vigentes, a casi cuatro meses del inicio de la guerra que puso en máxima tensión a todo el mundo.