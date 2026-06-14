Trágico accidente aéreo: Al menos seis personas fallecen tras fuerte colisión entre dos helicópteros

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos seis personas fallecen tras fuerte colisión entre dos helicópteros que terminaron por caer en un estacionamiento de automóviles. El hecho fue reportado por varios usuarios de las redes sociales donde se aprecia el incendio que se produjo producto del trágico accidente.

Tragedia aérea tras el choque de dos helicópteros

La mañana de este domingo, 14 de junio, al menos seis personas perdieron la vida luego de que dos aeronaves choquen violentamente en el aire cerca de la avenida Las Américas, cerca a la zona conocida como Recreo de los Bandeirantes, en el suroeste de Río de Janeiro, en Brasil.

Posteriormente, diversos medios internacionales informaron que se desató un siniestro en los terrenos de una iglesia abandonada alquilados por una concesionaria de unidades móviles, lugar en el que terminaron por caer el par de helicópteros. Allí más de 20 vehículos fueron impactados por la aeronave y se incendiaron.

⚡️🇧🇷 Al menos 6 personas murieron este domingo en el accidente de 2 helicópteros, que colisionaron en el aire en Recreio dos Bandeirantes, un barrio al oeste de Río de Janeiro.



MÁS INFO: https://t.co/ebAu2BxOTC pic.twitter.com/xwbKJNZwi1 — RT en Español (@ActualidadRT) June 14, 2026

Hay que mencionar que el acontecimiento fue reportado a las 8:59 a.m. (hora de Brasil) al Cuerpo de Bomberos Militares del Estado de Río de Janeiro, ante ello acudieron a la emergencia un gran número de bomberos, vehículos extintores y ambulancias avanzadas.

La presencia de decenas de autos almacenados en el lugar cambió drásticamente la gravedad del hecho. Poco después de tocar el suelo, uno de los equipos aéreos sufrió una fuerte detonación esparciendo combustible ardiendo por todo el recinto.

Cabe señalar que según el medio brasileño Globonews, cinco personas viajaban a bordo de una de las aeronaves, mientras que en la otra se encontraba el piloto. Por su parte, los residentes de la zona reportaron una serie de explosiones al producirse el accidente.

Reporte del accidente por parte del Cuerpo de Bomberos Militares del Estado de Río de Janeiro

El caso ya se encuentra en mano de las autoridades

A través de un comunicado, la Policía Civil informó que el caso continúa en la comisaría 42 (Recreio dos Bandeirantes). Además, como parte de las pesquisas se ha solicitado un examen forense del lugar de los hechos y los agentes están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

RECREIO | OCORRÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS NA AVENIDA DAS AMÉRICAS



Atenção, motorista!



Pista lateral interditada na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Santa Cruz, devido a um ocorrência do Corpo de Bombeiros.



CET-Rio acionada.



Trânsito com retenções no local.... pic.twitter.com/pxSNFpYJD7 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 14, 2026

El Centro de Operaciones de Río alertó a los conductores en línea sobre el cierre del carril lateral en la Avenida das Américas, cerca de la estación Gilka Machado del BRT, en dirección a Santa Cruz.

El tráfico se está desviando al carril central. Ante lo suscitado se solicitó la intervención de CET-Rio (la empresa de gestión del tráfico de Río de Janeiro) para coordinar el tráfico en la zona, que presenta congestión esta mañana.

Como vemos, un accidente aéreo se registró en Río de Janeiro Brasil en donde al menos seis personas perdieron la vida luego de que dos helicópteros colisionen en el aire y cayeran en un patio de estacionamiento de automóviles.