Abogado de Delia Espinoza sobre pedido de ilegalidad de Fuerza Popular: "Es fruto de una investigación de 6 meses"

19/09/2025

El abogado de la fiscal de la Nación Delia Espinoza, Luciano López, se refirió al pedido de declarar ilegal al partido Fuerza Popular y reveló que la solicitó es producto de un trabajo de seis meses.

Espinoza no quiso dejar inconclusa investigación

En entrevista en Canal N, López explicó que no conoce mucho del caso debido a que no lo patrocina, pues solo es la defensa de la titular del Ministerio Público en el proceso que le abrió la Junta Nacional de Justicia.

"Lo único que puedo decir, porque he preguntado sobre el tema en particular, (...) justamente porque la prensa me va a preguntar, al menos lo que tengo en conocimiento y estoy autorizado a comentar es de que lo que me comenta la señora fiscal de la Nación es que esto es fruto de una investigación de seis meses", reveló.

Además, agregó que como consecuencia de la labor, Espinoza no quiso dejar el trabajo inconcluso, por lo que presentó la solicitud al Poder Judicial. Asimismo, brindó su punto de vista como constitucionalista, indicando que si existe una figura, que incluso se usó en el caso del partido de Antauro Humala.

"Es cierto que existe una figura legal y si la señora fiscal de la Nación ha hecho una investigación o un equipo han presentado esa cuestión, que no conozco (...), creo que eso deberá resolverlo el Poder Judicial, evaluarlo y se defenderán y creo que eso será parte de cualquier trámite judicial", señaló.

¿Por qué la Fiscalía de la Nación presenta esta demanda?

Luciano López explicó que según la Ley Organizaciones Políticas (LOP) la demanda de ilegalidad la debe formular la Fiscalía de la Nación, pese a que no tiene consecuencias penales, tal como en el caso de Antauro Humala.

"Es justamente como en el caso de Antauro Humala, que como ya está en ese antecedente, consecuencias penales no tiene. (...) La le dice eso, la ley dice que quien plantea la demanda es la Fiscalía de la Nación y según lo que me comenta la doctora Espinoza, fue como consecuencia de una petición ciudadana hace más de seis meses", señaló.

Esta solicitud se da en medio de la evaluación de la Junta Nacional de Justicia sobre la permanencia de Delia Espinoza como fiscal de la Nación y fiscal suprema, pues se busca suspenderla por seis meses. De esta manera, el abogado de la titular del Ministerio Público contó que el pedido de declaración de ilegalidad de Fuerza Popular se da luego de seis meses de investigación.