Martín Vizcarra afirma que Jerí podría dejar la Presidencia: "Si la CIDH suspende mis inhabilitaciones, recupero mi curul"

En diálogo con Exitosa, el exmandatario Martín Vizcarra señaló que, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suspendiera sus inhabilitaciones, recuperaría su curul, lo que implicaría que José Jerí dejaría de ser congresista y, por ende, presidente.

"Si yo soy congresista, tiene que dejar quien entró en mi reemplazo, Jerí, entonces Jerí tendría que dejar de ser congresista y si no es congresista deja de ser presidente", señaló.

Buscarían que Jerí se quede en presidencia

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Vizcarra consideró que una de las razones por las que no avanza su proceso para suspender la tres inhabilitaciones que tiene en su contra, sería para no generar una crisis política al recuperar su puesto en el Parlamento.

"Por eso también hay presiones para que esto demore en salir. La Comisión, obviamente tiene que sopesar todo. (...) Por eso es que yo ya tenía información de que la sentencia de la Comisión Interamericana ya estaba lista y al final con la vacancia de Dina Boluarte, la elección de Jerí a la presidencia ha hecho que se detenga porque generaría todo un problema político", sostuvo.

Es por ello que, se considera una "víctima de una inestabilidad política" pues, su objetivo principal es poder postular en las Elecciones Generales 2026.

Vizcarra preocupado por juicio

El jefe de campaña de Perú Primero aceptó estar preocupado por el resultado del juicio por los casos 'Lomas de Ilo' y Hospital de Moquegua.

"Obviamente siempre tiene que haber una preocupación, si vas a recibir una sentencia después de cinco años de investigación, un año de juicio oral, tiene que haber cierta preocupación. Pero no hay una duda en por eso no tengo la más mínima duda", dijo.

El exmandatario señaló que son tres colegiados quienes decidirán su futuro este miércoles 26 de noviembre, y no dudó en cuestionar si tomarán la decisión final basándose en las pruebas del procesos o en lo externo.

"Finalmente son tres personas, hay un colegiado, una jueza y dos jueces que forman el colegiado de tres jueces los que finalmente van a dictar mañana sentencia. Entonces, la pregunta es clara: ¿Van a usar el código procesal penal, van a usar los sustentos, los argumentos de todo el proceso o se van a dejar influenciar por la presión mediática, política que existe?", señaló.

Sostuvo de ser la última opción sería para tratar de "sacarlo del juego político", además, reveló que su preocupación no va solo por su futuro, sino por quienes están atrás de él, su esposa e hijos, así como familiares y la colectividad política.

