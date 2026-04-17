Denuncian actas extraviadas en SJL y San Borja: ONPE admite que problema "se da en casi todas las elecciones"

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las denuncias por actas electorales extraviadas en Lima han encendido las alarmas en medio de la tensión postelectoral. La ONPE confirmó que en San Juan de Lurigancho y San Borja se reportaron pérdidas de material electoral, lo que ha generado cuestionamientos sobre la custodia de documentos clave para el conteo oficial.

Aunque la entidad asegura que existen protocolos para enfrentar estas situaciones, la admisión de que se trata de un problema recurrente ha desatado polémica.

Denuncias en San Juan de Lurigancho y San Borja

En el caso de San Juan de Lurigancho, se reportó la desaparición de actas correspondientes a dos mesas de sufragio en la Institución Educativa Antenor Orrego, ubicada en la avenida Gran Chimú. La irregularidad fue detectada durante el repliegue del material hacia la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) y denunciada en la comisaría de Zárate el 15 de abril.

En San Borja, también se informó sobre actas extraviadas en locales de votación, aunque con menor impacto. La ONPE reconoció la situación y señaló que todo está bajo investigación policial para determinar si se trató de negligencia en el traslado o de un posible acto doloso.

#PrimeroALas8

Nuevas denuncias por el extravío de actas electorales en San Juan de Lurigancho y San Borja agravan la situación de la ONPE. Especialistas exigen acciones inmediatas para garantizar la transparencia de la cadena de custodia tras estos incidentes y el hallazgo de... pic.twitter.com/bZ2US1eZI9 — Canal N (@canalN_) April 18, 2026

Pérdidas se dan en casi todos los procesos

En conferencia de prensa, la asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE, Katiuska Valencia, admitió que este tipo de casos no son excepcionales y que, de hecho, ocurren en casi todas las elecciones.

"Este tipo de casos, que son lamentables obviamente, se dan en casi todos los procesos de elección, no siendo visibles porque se reportan en Lima, pero en esta oportunidad el problema que hemos tenido en el repliegue ha suscitado algunos movimientos", declaró.

Valencia explicó que el reglamento prevé mecanismos para tratar actas observadas o extraviadas, incluyendo la posibilidad de solicitar al Jurado Electoral Especial un recuento. Sin embargo, no precisó por qué las denuncias se registraron recién el 15 de abril ni cómo se produjeron las pérdidas, indicando que "todo está en investigación".

Protocolos y controversia

La ONPE sostuvo que las actas extraviadas se denuncian dentro de los protocolos establecidos y que las cédulas de votación fueron resguardadas gracias a cambios recientes en la legislación. No obstante, la afirmación de que las pérdidas ocurren en "casi todas las elecciones" pone sobre la lupa la normalización de un problema que afecta directamente la transparencia del proceso.

La desaparición de actas se suma a otros incidentes logísticos que han alimentado la tensión postelectoral y las críticas hacia la gestión de Piero Corvetto al frente de la ONPE. En un contexto donde partidos han presentado recursos de nulidad y cuestionan la capacidad de la entidad, la admisión de que estas pérdidas son recurrentes refuerza la percepción de fragilidad institucional.