Partido Morado denuncia irregularidades en comicios electorales pero rechaza llamados a la insurgencia

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Partido Morado cuestionó con dureza el desarrollo de las Elecciones 2026 tras reportar fallas críticas durante la jornada del 12 de abril. La organización política calificó el proceso como deficiente, señalando que la incompetencia y negligencia estatal han afectado la transparencia del acto electoral recientemente.

La presidenta del partido, Lilia Salcedo, junto al Comité Político, emitió un pronunciamiento donde vincula el desorden administrativo con la corrupción en el aparato estatal. Según el comunicado, estas fallas son consecuencia directa de la gestión realizada por la actual mayoría del Congreso peruano.

A pesar de las críticas, la agrupación marcó una distancia clara frente a las teorías de conspiración que circulan en redes sociales. El documento señala que los errores de gestión alimentan la desconfianza ciudadana, pero aclaró que no existen evidencias de un delito punible o sistemático.

Investigación de incidentes y respeto al voto

La dirigencia morada solicitó a las autoridades electorales una fiscalización exhaustiva sobre cada evento reportado en las mesas de sufragio. Según el Partido Morado, es urgente que se realicen las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que prescribe la ley actual.

"Exigimos una investigación a fondo de todos los incidentes que se han venido presentando en estos comicios, que atentan contra la transparencia y corrección del acto electoral", sostiene el texto oficial difundido por el Comité Ejecutivo Nacional ante la opinión pública nacional.

La agrupación también expresó su rotundo rechazo a las propuestas de sectores radicales que buscan anular el proceso mediante la fuerza. Para los morados, cualquier intento de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas mediante actos de obstrucción constituye un delito de sedición inaceptable.

Garantías para una democracia legítima

El partido enfatizó que se mantendrá en alerta permanente junto a la sociedad civil para vigilar el conteo de votos. Según el comunicado, el Perú tiene el derecho fundamental de esperar resultados que sean legítimos, democráticos y totalmente transparentes para garantizar la paz.

"Rechazamos los llamados a la insurgencia, que en las presentes circunstancias pueden ser calificados de actos de sedición, así como los actos de obstrucción al desarrollo del proceso", precisa el documento firmado por la presidenta Lilia Salcedo Matos en Lima.

Finalmente, la organización política instó a la ciudadanía a no caer en provocaciones que desestabilicen el orden constitucional vigente. Es imperativo proteger las Elecciones 2026 frente a la incompetencia y negligencia estatal para asegurar que el próximo gobierno goce de la legitimidad necesaria.