Piero Corvetto habría incurrido en dos ilícitos penales, señala abogado Benji Espinoza

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El debate en torno a la actuación de Piero Corvetto durante el proceso electoral suma un nuevo elemento tras las declaraciones del abogado penalista Benji Espinoza, quien advirtió la posible existencia de responsabilidades penales.

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Benji Espinoza, señaló que el caso podría derivar en una investigación por la presunta comisión de dos delitos.

"Se abre un escenario penal donde podríamos hablar del concurso o la comisión conjunta de por lo menos dos ilícitos penales", afirmó Espinoza, al detallar que uno de ellos corresponde a la omisión de actos funcionales.

Este delito, explicó, se configura cuando un funcionario público no cumple con los mandatos de su propia función. En el caso analizado, implicaría no haber ejecutado acciones necesarias dentro del proceso electoral. Según precisó, esta falta puede ser sancionada con una pena de hasta dos años de prisión.

No obstante, el abogado remarcó que este no sería el delito más grave dentro del escenario planteado, ya que existe una segunda figura penal que podría tener mayor impacto.

Atentado contra el derecho al sufragio

Espinoza indicó que el ilícito más serio sería el atentado contra el derecho al sufragio, contemplado en el artículo 359 del Código Penal. Este delito se configura cuando se realizan acciones destinadas a alterar o perjudicar un proceso electoral.

En esa línea, mencionó que uno de los elementos que podría sustentar esta acusación sería la presunta retención o pérdida de documentos electorales.

"Para el caso que nos ocupa, básicamente estaríamos hablando de la retención de actas o documentos electorales", explicó, al referirse a situaciones detectadas recientemente.

Asimismo, el penalista sostuvo que estos hechos, de confirmarse, podrían haber afectado la transparencia del proceso y generado ventajas o desventajas indebidas entre los candidatos.

Irregularidades y afectación al voto

Otro aspecto que cuestionó Espinoza fue la realización de votaciones en distintos momentos, lo que, según indicó, afectó el principio del voto libre y espontáneo. El abogado explicó que el hecho de que algunos ciudadanos votaran el domingo y otros el lunes generó condiciones desiguales.

"Definitivamente los que votaron el lunes, votaron en una condición distinta a los que votaron el domingo. Ya votaron con el conteo rápido, con ciertas proyecciones, con información", sostuvo.

Finalmente, Espinoza subrayó que si bien aún no hay una acusación formal, el caso dependerá de las investigaciones fiscales, que deberán determinar si las presuntas irregularidades constituyen delitos y ameritan una sanción en el marco de la ley.