Derrama Magisterial anuncia reducción de TCEA y nueva red de salud para docentes

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la III Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP, la profesora Olga Morán, presidenta del Directorio de Derrama Magisterial, anunció ante los representantes de todas las bases del país la reducción de la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA) para los docentes que accedan a préstamos a través de su unidad DM Créditos.

Nuevas implementaciones

Con la reducción anunciada, un docente que antes pagaba una TCEA cercana al 23%, a partir de ahora contará con una tasa aproximada al 15%. Esta disminución es producto de un análisis técnico y responsable con el fin de garantizar la rentabilidad del fondo previsional y controlar el nivel de riesgo del portafolio de créditos, manteniendo niveles de morosidad adecuados.

La nueva TCEA de DM Créditos, que hoy cuenta con una cartera saneada (3.5% de morosidad), favorece a los maestros que anteriormente pagaban aproximadamente un 6% promedio destinado al Fondo Solidario y entre un 1.5% (para docentes nombrados) y un 2.5% (para contratados) en gastos administrativos. Con la nueva TCEA, el porcentaje promedio ponderado que se cobra por fondo solidario es de 0.5% y se han reducido los gastos administrativos a solo S/ 7 mensuales.

"Esta es una medida que favorece principalmente a los docentes con buen historial de pago", señaló Morán al momento de rendir cuentas ante la Asamblea como representante del SUTEP en el Directorio de Derrama Magisterial.

"Asimismo, permitirá la compra de deuda de cualquier entidad financiera, para que nuestros afiliados puedan dejar créditos más caros en otras instituciones", expresó.

Cabe mencionar que DM Créditos ya no cobrará estos conceptos a quienes prepaguen sus préstamos.

Del mismo modo, la presidenta de Derrama Magisterial anunció la implementación de DM Salud, una red de clínicas destinada a ofrecer una atención de calidad, rápida, humana y económica para los maestros, con un enfoque en prevención y seguimiento.

Esta operación, que cuenta demandará una inversión inicial, cuyo retorno se producirá en cinco años, comenzará a operar este año con un local de treinta consultorios en Lima Norte y, posteriormente, otro en el sur de la capital. Seguidamente, se implementará un centro de salud integral para continuar con su expansión a las regiones.

Los representantes del SUTEP en el Directorio y Consejo de Vigilancia de Derrama Magisterial estuvieron presentes en la III Asamblea Nacional de Delegados.

DM Salud ofrecerá servicios de consulta, laboratorio, exámenes y farmacia. Además, mediante una tarifa diferenciada, se subvencionarán las atenciones a los docentes gracias al servicio al público en general. De este modo, la atención para los afiliados a Derrama Magisterial, sus familiares directos y los docentes cesantes tendrá un costo promedio de S/ 50 (consulta, laboratorio y medicina).

Derrama Magisterial es una exitosa entidad de previsión y bienestar social administrada por maestros y cuenta con un patrimonio superior a los S/ 3,000 millones. La actual administración ha adoptado mecanismos para garantizar su sostenibilidad y asegurar la rentabilidad para sus afiliados. Es un modelo de economía solidaria referente a nivel nacional e internacional, como quedó demostrado en los Premios a las Buenas Prácticas organizados recientemente por la Asociación Internacional de la Seguridad Social en São Paulo (Brasil).