Docentes podrán acceder a licencias y vacaciones con trámite simplificado del Minedu

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó nuevas disposiciones para agilizar la gestión de licencias, permisos y vacaciones de los docentes de educación básica y técnico-productiva. La medida, publicada mediante la Resolución Viceministerial N.° 031-2026-MINEDU, beneficiará a más de 430 mil maestros en todo el país y busca garantizar la continuidad del servicio educativo.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, explicó que el propósito es simplificar trámites y asegurar que los maestros accedan de manera oportuna a sus derechos laborales.

"Con esta norma buscamos simplificar los procedimientos y garantizar que nuestros maestros accedan de manera oportuna a sus derechos, sin trámites innecesarios. Además, estamos incorporando medidas que priorizan su bienestar y salud", señaló.

Nuevos permisos que se pueden solicitar

Entre las principales novedades se incluye una licencia para exámenes de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino, así como permisos para atender a familiares directos con Alzheimer u otras enfermedades similares. Estas medidas buscan fortalecer la prevención y el cuidado de la salud, especialmente de las docentes mujeres y de quienes tienen responsabilidades de cuidado familiar.

Maestras pueden solicitar licencia en casos de exámenes de mama y de cuello uterino.

Consideración para zonas rurales

La norma reconoce la realidad de los docentes que trabajan en zonas rurales o de difícil acceso. En estos casos, si el traslado a un establecimiento de salud excede la jornada laboral y está debidamente sustentado, el tiempo adicional se considera parte del permiso hasta tres veces al año.

El docente deberá compensar esas horas en los 30 días posteriores, garantizando así el derecho a la salud sin afectar el servicio edede asegura el pago del 100 % de la remuneración en las licencias con goce por incapacidad temporal y maternidad. Además, se regulan las vacaciones:

60 días entre enero y febrero para los docentes del área de gestión pedagógica.

entre enero y febrero para los docentes del área de gestión pedagógica. 30 días entre abril y noviembre para los profesores del área de gestión institucional.

Procedimiento administrativo

Para gestionar una licencia, el docente debe presentar su solicitud ante el director de la institución educativa o jefe inmediato, adjuntando los documentos de sustento. La solicitud se remite a la DRE, GRE o UGEL, que evalúa y emite la resolución administrativa correspondiente. En el caso de permisos, la autorización se otorga mediante una papeleta de permiso emitida por el director.

Con esta norma, el Minedu reafirma su compromiso con una gestión ordenada, transparente y eficiente de los derechos laborales docentes. La medida no solo agiliza trámites, sino que también incorpora un enfoque de salud y bienestar, reconociendo las condiciones particulares de los maestros en todo el país.