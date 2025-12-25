Gobierno promulga ley que amplía periodo de afiliación para elecciones regionales y municipales 2026

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

A poco menos de un año para que se lleven a cabo las elecciones municipales y regionales en todo el Perú, el Ejecutivo formalizó la norma que modifica la Ley Orgánica de Elecciones que extiende de manera excepcional el plazo de afiliación para participar como candidato en dichos comicios.

Amplían plazo para las elecciones regionales y municipales

La oficialización de la Ley Nº 32536 se dio a través del diario oficial El Peruano, específicamente en el boletín de Normas Legales. Aquí se establece que los ciudadanos que se hayan afiliado a una organización política, entre el 8 de octubre de 2024 y el 7 de octubre del 2025, se encuentran habilitados a postular como candidatos.

"La presente ley se exceptúa de lo dispuesto en el artículo XIII del título preliminar de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, por lo que entra en vigor al día siguiente de su publicación", expresa dicha norma.

La nueva ley también dispone que las entidades que organizan las elecciones como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) deberán reglamentar de inmediato esta normativa.

Se oficializó la ley que amplia plazo para inscripción en elecciones regionales y municipales.

Balance general del JNE sobre las Elecciones 2026

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, protagonizó un video en las redes sociales de la entidad donde brindó un balance general luego que se culminaran las inscripciones para el proceso electoral a realizarse en abril del 2026.

Según este clip, se reportó que 36 fórmulas presidenciales han sido registradas y más de 1700 listas correspondientes a postulaciones al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

"Tenemos 1748 listas inscritas divididas entre postulaciones a diputados, senadores, Parlamento Andino. Tenemos también 36 fórmulas presidenciales que han sido registradas en Declara +, un sistema que ha sido mejorado, muy amigable y que permite ingresar toda la documentación para ingresar la solicitud de candidatos", indicó.

En esa misma línea, se dio a conocer que algunas organizaciones políticas acudieron de manera presencial a los Jurados Electorales Especiales para realizar el trámite de manera presencial entregando toda la documentación requerida.

En resumen, el Ejecutivo oficializó la norma que modifica la Ley Orgánica de Elecciones que extiende de manera excepcional el plazo de afiliación para participar como candidato en las Elecciones municipales y regionales del 2026. Estos comicios están programados para realizarse el domingo 4 de octubre del próximo año.