Perú recuperó lingote de oro de más de 2,2 millones de soles: provenía de minería ilegal

El Ministerio Público logró recuperar un lingote de oro de aproximadamente 10 kilos, valorizado en más de 2,2 millones de soles, tras comprobarse su origen ilícito. La Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima declaró fundada la demanda y confirmó que el metal estaba vinculado a operaciones mineras irregulares.
La fachada empresarial
Según las investigaciones del fiscal adjunto Jorge Elías Castillo Jiménez, el lingote estaba ligado a una empresa que se inscribió en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) mediante prácticas irregulares.
La representante legal de la empresa, Filomena Achaquihui, habría presentado declaraciones falsas sobre el uso de insumos químicos y explosivos. Además, se detectó que la compañía carecía de equipos y personal suficiente, además de mantener vínculos familiares con otras firmas investigadas por lavado de activos.
Destino del oro incautado
Con la sentencia favorable, el lingote será transferido al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad encargada de administrar activos de origen ilícito. El metal podrá ser subastado, reasignado o utilizado institucionalmente, asegurando que pierda cualquier vínculo con los involucrados y se convierta en recurso público.
El desafío del oro ilegal en Perú
El caso refleja un problema mayor: el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que 44% del oro ilegal de Sudamérica proviene del Perú. Regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad son focos de extracción no regulada, donde el uso de maquinaria pesada y químicos como mercurio y cianuro generan graves impactos ambientales y sociales.
El ciclo ilícito incluye fundición en laboratorios clandestinos y exportación encubierta mediante empresas pantalla. La incautación no es aislada. Hace menos de dos semanas, la Fiscalía decomisó 5,77 kilos de oro doré, valorizados en más de 2 millones de soles.
El caso expone también las debilidades del Reinfo, mecanismo que permitió a la empresa fachada inscribirse pese a no cumplir requisitos básicos.
Cabe recordar que, hasta hace poco, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó su ampliación hasta fines de 2027, pese a reiteradas advertencias de especialistas y autoridades de que esta modalidad se ha convertido en una puerta abierta para que la minería ilegal se disfrace de legalidad.
La recuperación de este lingote confirma la estrategia del Estado para desmantelar las estructuras financieras de la minería ilegal. Más allá del valor económico, el mensaje es claro: el oro del Perú debe ser un recurso para el desarrollo y no para el crimen organizado.