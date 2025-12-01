Perú recuperó lingote de oro de más de 2,2 millones de soles: provenía de minería ilegal

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público logró recuperar un lingote de oro de aproximadamente 10 kilos, valorizado en más de 2,2 millones de soles, tras comprobarse su origen ilícito. La Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima declaró fundada la demanda y confirmó que el metal estaba vinculado a operaciones mineras irregulares.

La fachada empresarial

Según las investigaciones del fiscal adjunto Jorge Elías Castillo Jiménez, el lingote estaba ligado a una empresa que se inscribió en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) mediante prácticas irregulares.

La representante legal de la empresa, Filomena Achaquihui, habría presentado declaraciones falsas sobre el uso de insumos químicos y explosivos. Además, se detectó que la compañía carecía de equipos y personal suficiente, además de mantener vínculos familiares con otras firmas investigadas por lavado de activos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Extinción de Dominio logró recuperar, a favor del Estado, una barra de oro de 10 kilos valorizada en más de S/ 2.2 millones, que provenía de actividades de minería ilegal y lavado de activos.



🗞️ Leer más: https://t.co/8CSKJnImw7 pic.twitter.com/WPfeSzTyzu — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 1, 2025

Destino del oro incautado

Con la sentencia favorable, el lingote será transferido al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad encargada de administrar activos de origen ilícito. El metal podrá ser subastado, reasignado o utilizado institucionalmente, asegurando que pierda cualquier vínculo con los involucrados y se convierta en recurso público.

Se dispuso que el lingote sea ahora un recurso público.

El desafío del oro ilegal en Perú

El caso refleja un problema mayor: el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que 44% del oro ilegal de Sudamérica proviene del Perú. Regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad son focos de extracción no regulada, donde el uso de maquinaria pesada y químicos como mercurio y cianuro generan graves impactos ambientales y sociales.

El ciclo ilícito incluye fundición en laboratorios clandestinos y exportación encubierta mediante empresas pantalla. La incautación no es aislada. Hace menos de dos semanas, la Fiscalía decomisó 5,77 kilos de oro doré, valorizados en más de 2 millones de soles.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía de Lavado de Activos entregó al Estado cuatro barras de oro valorizadas en más de S/ 12 millones, las cuales fueron incautadas como parte de una investigación por el delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal.



🗞️👉🏼 Leer más:... pic.twitter.com/AnPghVdvWg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 27, 2025

El caso expone también las debilidades del Reinfo, mecanismo que permitió a la empresa fachada inscribirse pese a no cumplir requisitos básicos.

Cabe recordar que, hasta hace poco, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó su ampliación hasta fines de 2027, pese a reiteradas advertencias de especialistas y autoridades de que esta modalidad se ha convertido en una puerta abierta para que la minería ilegal se disfrace de legalidad.

La recuperación de este lingote confirma la estrategia del Estado para desmantelar las estructuras financieras de la minería ilegal. Más allá del valor económico, el mensaje es claro: el oro del Perú debe ser un recurso para el desarrollo y no para el crimen organizado.