¿Rosángela Espinoza está embarazada? Modelo comparte ecografía tras sufrir inesperado desmayo

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosángela Espinoza generó tremendo alboroto en redes al mostrar una ecografía. Las imágenes hicieron volar la imaginación de sus seguidores, quienes creyeron que la chica reality estaba embarazada, así que no le quedó de otra que aclarar la situación y revelar qué tratamiento se estaba haciendo.

Rosángela Espinoza comparte ecografía

Todo empezó cuando Rosángela Espinoza publicó en sus historias imágenes tomadas durante una visita a una clínica especializada. Entre ellas apareció el monitor de un equipo médico donde se podía observar una ecografía, detalle que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Como era obvio, la publicación prendió las alarmas y la gente empezó a tejer sus propias teorías. Más de uno comenzó a preguntarse si la modelo estaba en la dulce espera, sobre todo porque no había soltado más detalles ni explicado bien qué hacía en el centro médico.

Pero la duda no duró demasiado. Rosángela decidió ponerle paños fríos a los rumores y explicó que su presencia en la clínica no tenía que ver con un embarazo, sino con un proceso relacionado con la preservación de su fertilidad.

La modelo contó que viene preparándose para continuar con el procedimiento de congelación de óvulos y que las imágenes compartidas forman parte de este proceso médico.

Rosángela Espinoza y su inesperado desmayo

Además, Rosángela reveló que durante este proceso tuvo un inesperado episodio que terminó convirtiéndose en una anécdota. Según contó, sufrió un desmayo debido al miedo que tiene a las agujas.

A pesar de este mal momento, la integrante de Esto es Guerra continúa asistiendo a sus consultas y controles como parte de la preparación para la siguiente etapa de su tratamiento.

Fue precisamente en medio de estas visitas médicas que decidió compartir algunos detalles con sus seguidores. Así, la ecografía que inicialmente generó preguntas terminó teniendo otra explicación completamente distinta a la que muchos habían imaginado.

A través de sus historias de Instagram, la modelo dejó claro que su objetivo es seguir avanzando con este procedimiento y compartió un mensaje sobre la nueva etapa que está por afrontar. "Seguimos con las consultas y preparándonos para la aspiración. Un pasito más en este proceso", escribió Rosángela Espinoza.

Finalmente, Rosángela Espinoza no está embarazada, pese a las especulaciones que provocó la ecografía que compartió en redes sociales. La modelo explicó que continúa con el proceso de preservación de su fertilidad y que un desmayo por su miedo a las agujas fue parte de sus recientes consultas médicas.