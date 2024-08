Desnutrición crónica en niños menores de 5 años AUMENTÓ: Esta es la alarmante cifra que comparte el INEI

La desnutrición crónica en menores de 5 años aumentó a 12.2% en el primer trimestre del presente año, según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) 2024-I del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En 2009 la cifra llegó en 23,8%, logrando una diminución hasta 2021 con 11.5%, donde al año siguiente subió a 11.7%, pero volvió a bajar en 2023 con 11.5%. No obstante en 2019 estuvo en 12.2%.

Pese a la mejora, el valor incrementó en este primer trimestre por lo que se esperaría que el porcentaje aumentaría a finales del año. Asimismo, el estudio del INEI reveló que las zonas más afectadas fueron las rurales y urbanas.

La carencia de alimentos ricos en proteína es una de las causas de la desnutrición crónica, así como a las gestante, quienes tienen mayores probabilidades de partos prematuros y recién nacidos con menor peso del promedio.

Para la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán, citada por Infobae, lo revelado puso en evidencia las graves desigualdades en el acceso de alimentos nutritivos.

Agregó, que la crisis alimentaria es un factor determinante para que sigan existiendo casos de desnutrición, en el que la mayor población vive en la zona urbana y rural.

Estos porcentajes comparados con la anemia en niños entre 6 a 35 meses de edad evidenció una reducción, pasando de 43.1% a 42.8%. No obstante, en mujeres en edad fértil, entre 15 a 49 años, la cifra incrementó a 23.2%. El año pasado estuvo en 22.7%.

En la víspera, el ministro de Agricultura, Ángel Manero, aseguró que en el Perú no se pasa hambre. Según indicó, solo se necesita mejor calidad alimentaria.

Ello, en el marco del informe que emitió la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual reveló que, durante el año 2023, más de 17 millones de peruanos pasó hambre.

"Tenemos que decir que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que muchas veces no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable", declaró en conferencia de prensa.