Detienen a 60 extranjeros durante operativo de control territorial en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores se llevó a cabo un operativo de control territorial, que estuvo encabezado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio y el canciller Hugo de Zela con apoyo de la Policía Nacional del Perú. A través de esta acción se logró la detención de 60 ciudadanos extranjeros.

Operativo de control migratorio en VES

Fueron un total de 280 agentes de la Policía Nacional del Perú y militares, los cuales fueron desplegados en puntos críticos del distrito limeño, bajo la coordinación del general PNP Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima.

Por su parte,Tiburcio y de Zela acudieron a la Subcentral de Videovigilancia de Villa El Salvador en la que verificaron el funcionamiento de las 1000 cámaras distribuidas en todo Villa El Salvador, junto al alcalde Guido Iñigo y su equipo de seguridad ciudadana. De igual manera se observaron 20 subcentrales.

Estas acciones incluyeron patrullajes en el exterior de centros comerciales como Plaza Center, en donde se realizó controles de identidad a transeúntes, eso mismo se logró replicar en en el mercado Villa Sur.

Producto de este operativo, durante las primeras horas, se logró intervenir a 100 ciudadanos extranjeros para que se realice la verificación de su situación migratoria. Vale indicar que estas personas, de acuerdo a los protocolos vigentes, pasarán por controles durante las próximas 12 horas y permanecerán por el momento recluidos en la comisaría de Villa El Salvador.

El ministro Tiburcio destacó las operaciones de control en bares y discotecas, ya que el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias suelen generar episodios de violencia.



"Estos operativos permiten verificar la situación de las personas y prevenir delitos", señaló. pic.twitter.com/EwlyRQEk9x — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 9, 2025

Intervenciones en otros distritos

El despliegue también alcanzó otros distritos. Dos mujeres de nacionalidad extranjera que presentaban situación migratoria irregular fueron detenidas en Villa María del Triunfo.

Adicionalmente, los efectivos de la Policía Nacional capturaron a una banda criminal en Lurín que se dedica al tráfico de drogas. Además, se detuvo a un sujeto implicado en delitos informáticos.

Ministro Vicente Tiburcio se pronuncia

En diálogo con la prensa, el titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, manifestó que dentro de los 60 extranjeros intervenidos algunos se encontraban documentados e indocumentados.

"Aquellas personas que siempre venimos detectando que se encuentren en forma irregular ya no tienen espacio para estar aquí en nuestro territorio", señaló el funcionario.

Como parte de acciones de seguridad en Lima Sur, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio y el canciller Hugo de Zela, con apoyo de la Policía Nacional, encabezaron un operativo territorial en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.