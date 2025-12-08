San Juan de Lurigancho: 10 personas heridas deja el violento choque de una combi informal contra un poste

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a que la extorsión y el sicariato sigue cobrando decenas de vidas en todo nuestro territorio, la causa principal de las muertes en el Perú siguen siendo los accidentes de tránsito. Esta vez, una combi se despistó en San Juan de Lurigancho dejando 10 personas heridas.

Combi choca contra poste dejando 10 heridos

El hecho se dio sobre la noche del último domingo 7 de diciembre en la cuadra 5 de la avenida Malecón Checa. Ahí, esta unidad informal de transporte público perdió el rumbo impactando violentamente contra un poste. Lamentablemente, 10 pasajeros que se encontraban dentro fueron afectados por el fuerte impacto.

A solo minutos del siniestro, agentes de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo de los Bomberos llegaron hasta el lugar de los hechos para poner a buen recaudo a las víctimas. Posteriormente, fueron llevados al hospital más cercano para recibir atención médica inmediata.

Las autoridades también se llevaron al conductor a la dependencia policial más cerca para dar inicio a las diligencias de rigor. Ahí, pudieron constatar que dicha combi no contaba con los permisos necesarios para brindar el servicio de transporte público.

ATU sancionará al propietario de la combi

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao se pronunció sobre este incidente ocurrido en San Juan de Lurigancho y otros accidentes sucedidos en diferentes partes de Lima. La entidad, adscrita al MTC, lamentó los hechos y dejó en claro que no otorgaron la autorización correspondiente a esta combi.

Por ello, el conductor y el propietario del vehículo recibirán una sanción ejemplar al ser responsables. En esa misma línea, el organismo presentará una denuncia penal dentro de las funciones que les compete.

"La combi de placa CDQ 163 que impactó contra un poste a la altura de la cuadra 5 de la avenida Malecón Checa en San Juan de Lurigancho, no estaba autorizada por ATU para brindar el servicio de transporte urbano de pasajeros. La ATU impondrá las sanciones correspondientes al propietario del vehículo y el conductor. Además, presentará denuncias penales en el marco de sus competencias", indicaron a través de sus redes sociales.

De esta manera, una combi impactó violentamente contra un poste en la cuadra 5 de la avenida Malecón Checa en San Juan de Lurigancho dejando como lamentable saldo 10 personas heridas. Actualmente, los afectados vienen recibiendo atención médica luego del fuerte impacto al que fueron expuestos.