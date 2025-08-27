Detienen a ciudadano que pedía dinero a cambio de licencias en Barranco: Exigía S/4,000 por trámite ilícito

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR PNP) detuvo en flagrancia a Bruno Padilla Solórzano, investigado por el presunto delito de tráfico de influencias.

La intervención fue ejecutada por agentes de la DEPDIDCAP Lima Centro tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre un intento de cobro ilegal en el distrito de Barranco.

🚨 #Barranco | Personal de la @DircocorP detuvo en flagrancia a un ciudadano por el presunto delito de tráfico de influencias, quien solicitaba S/4,000 a cambio de gestionar licencias y permisos en Barranco, alegando contactos con una funcionaria municipal.

CorrupciónCero ⚖️🚔





Según la investigación preliminar, el detenido habría exigido S/4,000 a un empresario para gestionar trámites municipales vinculados a la licencia de funcionamiento y al permiso de Defensa Civil, documentos indispensables para el inicio de actividades de una compañía en dicho distrito limeño.

Denuncia ciudadana que destapó el caso

El operativo policial se originó luego de que la víctima acudiera a la DIRCOCOR para advertir que un individuo le solicitaba una fuerte suma de dinero a cambio de obtener rápidamente los permisos que su empresa necesitaba.

El denunciante precisó que el hombre afirmaba contar con contactos dentro de la municipalidad, lo que le permitía facilitar los procesos administrativos en plazos reducidos.

Con la información recibida, los agentes organizaron un operativo de seguimiento que culminó con la captura en flagrancia de Padilla Solórzano.

Durante la intervención, se verificó que el investigado reiteraba sus supuestos vínculos con funcionarios municipales, reforzando su argumento con la presentación de una tarjeta personal de la regidora distrital Fiorrlla Muñoz Zevallos, encontrada entre sus pertenencias.

Operativo policial y hallazgos

El operativo fue ejecutado de manera estratégica por personal especializado en la lucha contra la corrupción. Los efectivos lograron registrar el momento en que el detenido intentaba cerrar el acuerdo económico con el ciudadano denunciante.

La Policía informó que el caso fue inmediatamente puesto a disposición del Ministerio Público, que evaluará las pruebas recabadas para determinar las responsabilidades correspondientes.

En poder de Padilla Solórzano se halló la tarjeta personal de la regidora distrital Fiorrlla Muñoz Zevallos, material que será utilizado para continuar con las investigaciones correspondientes.

Por su parte, los agentes buscan establecer si existió algún grado de conocimiento o si el detenido utilizaba su nombre de manera indebida para aparentar cercanía con la municipalidad.

¿Qué es el tráfico de influencias?

El delito de tráfico de influencias está tipificado en el Código Penal peruano y se configura cuando una persona asegura tener poder o vínculos con funcionarios públicos con el fin de obtener beneficios económicos o favores indebidos. Este tipo de prácticas constituye una amenaza directa a la transparencia y a la confianza en las instituciones públicas.

La DIRCOCOR remarcó que continuará reforzando las acciones de inteligencia y respuesta inmediata frente a denuncias de corrupción, como el caso del sujeto capturado en Barranco, quien habría cometido el delito de tráfico de influencias.