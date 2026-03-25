Detienen a pareja de mujer baleada en Jesús María acusado de ser autor intelectual del ataque

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este último martes 24 de marzo, un hecho conmocionó a los vecinos de Jesús María luego que un sicario intentara asesinar a una mujer de 47 años en la puerta de su condominio. El sujeto disparó en dos oportunidades contra su objetivo y cuando estuvo cerca de darle la estocada final, el arma que utilizó se trabó permitiendo que la fémina huyera.

Expareja sería autor intelectual del ataque

Por suerte, Jasit Mery Sangama Fasabi ya se encuentra fuera de peligro a pesar de haber estado cerca de la muerte. Luego de ello, acusó ante la Policía Nacional del Perú a su expareja de estar detrás de este atentado contra su vida.

Por ello, efectivos detuvieron al sujeto identificado José Luis Amasifuén Huamán de 43 años en Lima Norte ya que se le acusa de ser el autor intelectual del ataque armado ocurrido este martes 24 de marzo. De momento, el acusado se encuentra recluido en la Comisaría de Jesús María pasando por las diligencias preliminares.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Una mujer resultó herida tras un ataque a balazos en los exteriores del condominio donde vive, en Jesús María. La víctima acusó a su expareja de intentar matarla por una disputa de 220 mil dólares, en un caso que ya es investigado por las... pic.twitter.com/KhnM6ZnPGE — Exitosa Noticias (@exitosape) March 25, 2026

Exitosa pudo conocer que el presunto móvil del intento de asesinato data de una deuda de 220 mil dólares de una propiedad que tenían cuando vivían juntos. Incluso, la mujer de 47 aseguró que esta no es la primera vez que el sujeto comete un acto de dicho calibre y hasta lo había denunciado ante las autoridades, pero con poco éxito.

Acusado de tentativa de feminicidio

Nuestro medio también pudo conocer que el detenido fue trasladado a la Depincri de Jesús María donde fue sometido a exámenes médicos y otras pericias de rigor. Luego de ello, procederán con las investigaciones para determinar su participación en el hecho.

Si las indagaciones avanzan de acuerdo a lo esperado, el sujeto, que cuenta con antecedentes, se le acusara de tentativa de feminicidio contra Mery Sangama Fasabi. De momento, continuará en la Comisaría de Jesús María donde también deberá dar sus declaraciones la mujer afectada.

Es importante recordar que vecinos del condominio de la víctima también denunciaron que la mujer era seguida por desde hacer varias semanas, pero a pesar de dar aviso a las autoridades, estos no actuaron como se esperaba.

En resumen, José Luis Amasifuén Huamán de 43 años, fue capturado en Lima Norte, al ser acusado de ser el autor intelectual de una atentado armado contra su expareja en Jesús María. El móvil del atentado sería una deuda de más de 200 mil dólares de una propiedad que tenían cuando vivían juntos.