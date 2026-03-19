Médico denunciado por abandonar cachorritos es acusado de mala praxis por operación estética

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El médico cirujano Yocer Yanfran Pinto Briceño, denunciado por el abandono de ocho cachorros en una veterinaria de Surco, ahora es acusado de una presunta mala praxis por parte de una paciente que se realizó una intervención quirúrgica con el mencionado doctor. Por su parte, profesionales veterinarios realizaron un plantón frente al Colegio Médico del Perú (CMP) solicitando su inhabilitación.

Médico que abandonó cachorritos por mala praxis

Una mujer decidió romper su silencio y dar su testimonio por una presunta mala praxis realizada por el médico Yocer Pinto Briceño quien le habría realizado una liposucción en el año 2025.

Según su testimonio brindado para TV Perú, narró que conoció al referido doctor tras realizarle una carrera de taxi a la esposa del cirujano la cual le recomendó sus servicios.

Confiando en las referencias, solicitó un presupuesto para realizarle una intervención estética. La mujer refiere que realizó el pago completo del procedimiento quirúrgico y a los cuatro meses le apareció unos bultos. La mujer le avisó de lo que sería una aparente infección. "Me lastimaron por dentro porque yo fui después a otros cirujanos porque no podía sentarme", precisó.

La agraviada indicó que cuando solicitaba visitar el centro médico, Pinto Briceño cambiaba las citaciones en su domicilio. El lugar donde habría sido intervenida fue en el distrito de Jesús María, mas el local no habría contado con los equipamientos adecuados.

Producto de una inadecuada intervención, la mujer indicó que cuenta con una cicatriz y que, por poco, fue sometida a otra intervención porque su piel quedó con necrosis, tejido muerto provocada por la falta del riego sanguíneo. Su recuperación duró un aproximado de tres meses tras someterse a otros tratamientos médicos.

No denunció el caso por inmovilidad

La mujer indica que no denunció la mala praxis debido a que pasó varios meses inmovilizada con el fin de recuperarse de la presunta negligencia médica realizada por Yocer Pinto. Indica que decidió callar y buscar salvar su vida, al ser sustento de sus hijos.

"Decidí venir para exponer que le quiten su carnet porque él es una persona que miente por dinero. Cuando yo le avisé mi estado no me brindó el apoyo, ni él, ni la esposa", indicó la mujer identificada como Belén Aguilar.

El médico cirujano Yocer Pinto ahora fue denunciado públicamente por una presunta mala praxis por una liposucción realizada en el 2025. Ello, luego de abandonar a cachorritos en una veterinaria de Surco.