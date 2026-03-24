Milagro en Jesús María: Mujer se salva de morir tras ataque de sicario al interior de su condominio

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo atentado armado tuvo lugar sobre la mañana de este martes 24 de marzo en el distrito de Jesús María. Ahí, un sicario disparó contra una mujer de 47 años en repetidas ocasiones, pero por suerte no pudo lograr su cometido luego que el arma se le trabara frente a su objetivo.

Mujer salva de morir en Jesús Marías tras ataque de sicario

La víctima fue identificada como Jasit Mery Sangama Fasabi, quien minutos antes había embarcado a dos de sus hijo en su movilidad escolar. Luego de ello, la fémina regresaba a su para continuar con sus actividades con total normalidad.

Sin embargo, cuando estaba por ingresar a su condominio ubicado en la cuadra 13 de la avenida Brasil, un sujeto encapuchado y con una mascarilla en el rostro hizo su aparición en la escena. La mujer pareció darse cuenta de la situación acelerando el paso, sin embargo el atacante rápidamente sacó su arma y realizó dos disparos sin importarle que había otras dos personas en el lugar.

Sangama Fasabi logró pasar por la garita de seguridad, pero fue alcanzada por el atacante quien de inmediata la apuntó a solo centímetros. Por suerte, el gatillo se trabó por lo que no pudo lograr su cometido. Luego de ello, el sujeto huyó a bordo de una bicicleta con rumbo desconocido y sin que nadie lo pueda detener.

Vecinos y testigos que se percataron del incidente auxiliaron a la mujer quien quedó tendida en el pavimento tras ver de cerca a la muerte. Agentes de serenazgo, de la Policía Nacional del Perú y una ambulancia llegaron hasta la escena para luego trasladar a la herida a la clínica Stella Maris, donde viene luchando por su vida.

Venía recibiendo amenazas

Exitosa acudió hasta la cuadra 13 de la avenida Brasil para recoger mayor información sobre el caso. Allegados a la mujer aseguraron que en los últimos días recibió amenazas y que incluso alertaron a las autoridades, pero estas no hicieron nada.

"Una persona que estuvo haciéndole seguimiento la semana pasada por más de 8 horas. Era una persona que estuvo parada ahí por muchas horas. Llamamos a serenazgo cientos de veces desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y serenazgo nunca se hizo presente", indicó una vecina.

Peritos del Ministerio Público también acudieron a este condominio para iniciar las pesquisas de rigor. En la escena encontraron 2 casquillos de bala, además solicitaron las cámaras de seguridad las cuales serán claves para dar con la captura de la atacante.

De esta manera, una mujer salvó de morir tras un ataque a quema ropa a manos de un sicario en Jesús María.