Detonan con explosivo un cajero automático en Ate: Delincuentes usaron cables a larga distancia

Un nuevo atentado a manos del crimen organizado en Lima. Delincuentes detonaron un cajero automático en Ate con el objetivo de apropiarse ilícita y violentamente del dinero que guardaba consigo. El hecho ocurrió la mañana de este viernes 29 de agosto en la avenida Las Torres, Mz. "H", en el distrito de Lima este.

Fuertes afectaciones por delincuentes

De acuerdo con los primeros reportes, los hampones conectaron un cable a la altura de la zona por donde el cajero entrega los billetes, escondiendo su extremo por detrás de un muro colindante para protegerse al momento de la explosión.

El accionar delictivo causó destrozos al lugar, por ejemplo, las paredes metálicas y mamparas quedaron completamente obsoletas, la puerta del espacio quedó torcida, los cables quedaron colgando, así como la cámara de seguridad, la cual habría grabado hasta segundos antes de que empiece el incidente.

Activan explosivo en cajero automático de Ate para robar dinero



Los agentes bancarios y otros establecimientos también resultaron afectados. La explosión fue tan fuerte que los vidrios llegaron hasta un puente peatonal ubicado a pocos metros de la ubicación del cajero.

El citado medio de comunicación indicó que el personal de la UDEX de la Policía Nacional del Perú llegó al lugar para comprobar que para la detonación se utilizó un mecanismo con cables a larga distancia.

