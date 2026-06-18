Día del Orgullo Autista: ¿Por qué se conmemora y qué mitos debemos dejar atrás?

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Día Mundial del Orgullo Autista, que se conmemora cada 18 de junio, nació en la década del 2000 impulsado por activistas y organizaciones de autodefensa. Su propósito es desplazar el enfoque tradicional que veía al autismo como una "tragedia" hacia una visión que reconoce la identidad, la dignidad y la participación social de las personas autistas.

No reemplaza al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, celebrado el 2 de abril, sino que complementa la conversación, poniendo en primer plano la diversidad y los derechos.

Origen de la fecha

La fecha fue instaurada en 2005 por el grupo en línea Aspies for Freedom. Se eligió esta fecha para conmemorar el cumpleaños del miembro más joven del colectivo en aquel momento, además de servir como respuesta al predominio del 2 de abril, cuyo enfoque suele girar en torno al diagnóstico y la intervención temprana en lugar de la reflexión sobre la propia convivencia.

Durante décadas, los modelos clínicos definieron a las personas autistas por lo que "faltaba" en ellas, en lugar de reconocer sus capacidades y formas distintas de procesar el mundo. El orgullo autista no niega las dificultades reales, pero discute la idea de que la vida autista sea menos valiosa por definición.

El autismo no se 'cura'; la sociedad está llamada a integrar a quienes lo tienen.

Aumento de diagnósticos: ¿Una 'epidemia'?

Uno de los temas más visibles en esta conmemoración es el aumento de diagnósticos. Hoy se detecta más autismo que antes, pero no porque exista una "epidemia", sino porque hay mejores herramientas de detección, mayor conciencia social, criterios más amplios y más servicios disponibles.

En países como Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) reportó cifras más altas en 2023, pero los especialistas aclaran que esto refleja cambios en identificación y registro, no un incremento súbito como si fuera contagioso.

La investigación también ha revelado sesgos históricos: durante años, los criterios diagnósticos se construyeron sobre muestras dominadas por varones y casos más evidentes. Esto provocó que muchas mujeres y adultos recibieran diagnósticos tardíos o erróneos, confundidos con ansiedad, depresión o TDAH. En parte, esto se debe a estrategias de camuflaje social y a expectativas culturales.

Anteriormente, mujeres y adultos quedaban relegados y eran diagnosticados tardía o erróneamente.

Mitos sobre el autismo

El Día del Orgullo Autista también busca desmontar mitos dañinos. La evidencia científica es clara: las vacunas no causan autismo. La hipótesis surgió de un estudio desacreditado y retractado, y posteriores análisis masivos confirmaron que no existe relación causal.

Igualmente, quedó atrás la idea de la "mala crianza" o las llamadas "madres nevera", una explicación sin sustento que culpabilizó injustamente a familias enteras. Hoy la discusión relevante no es buscar culpables, sino garantizar apoyos, accesibilidad y respeto a lo largo de toda la vida.

Esta fecha pone en el centro la identidad y la dignidad de las personas autistas, subraya que el aumento de diagnósticos responde a avances en detección y conciencia, y desmonta mitos que han causado daño. En definitiva, se trata de celebrar la neurodiversidad y de construir una sociedad más inclusiva, donde las diferencias no sean vistas como déficits, sino como parte de la riqueza humana.