Mattel incorpora a su colección una Barbie con autismo para visibilizar la inclusión

20/01/2026

La industria del juguete dio un paso gigante en inclusión. Mattel anunció la llegada de una Barbie con autismo. La idea es visibilizar la inclusión, mostrar la diversidad y acercar a los niños al respeto y la empatía desde pequeños.

Mattel lanza Barbie con autismo

Esta nueva muñeca fue desarrollada durante más de un año en colaboración con personas y organizaciones del espectro autista, con el objetivo de crear una representación real y respetuosa. Desde Mattel aseguran que no buscan "definir" el autismo, sino visibilizarlo y generar empatía.

Entre sus detalles, esta Barbie viene con accesorios sensoriales, como auriculares que bloquean el ruido, pensados para quienes son más sensibles al sonido. Además, su ropa es cómoda y diseñada para sentirse bien, dejando atrás los estereotipos de la muñeca tradicional.

La muñeca forma parte de la línea Fashionistas, que ya es conocida por incluir muñecas con distintos tonos de piel, tipos de cuerpo y condiciones de salud. Ahora le toca el turno a la neurodiversidad, un tema que cada vez se habla más y que busca visibilizarse.

Según Bloomberg Línea, la primera Barbie con autismo tiene un precio aproximado de US$ 10,99 en Estados Unidos y está disponible en Amazon, Walmart y Target.

Mattel y su Barbie con diabetes tipo 1

Recordemos que en julio de 2025, Mattel lanzó su primera Barbie con diabetes tipo 1, parte de su plan por hacer sus muñecas más inclusivas y diversas.

La empresa contó que se unió con Breakthrough T1D, una organización que investiga y apoya a personas con diabetes tipo 1, para asegurarse de que la muñeca representara de verdad a la comunidad.

Esto incluye accesorios que muestran con precisión el equipo médico que alguien con diabetes tipo 1 podría usar, según explicó la compañía de California.

La Barbie viene con un monitor de glucosa continuo en el brazo, un teléfono que muestra la app que la acompaña y una bomba de insulina pegada a la cintura, así los niños pueden verla usando los elementos reales que muchas personas necesitan.

Asimismo, la muñeca también viene vestida de azul, con lunares en su conjunto de blusa y falda a juego. Según Mattel, este color y diseño hacen referencia a los símbolos de concienciación sobre la diabetes.

Con este lanzamiento, Mattel incorpora una Barbie con autismo a su colección y apuesta por visibilizar la inclusión desde los juguetes. La muñeca no solo representa la diversidad, sino que también abre la conversación sobre respeto, empatía y aceptación desde la infancia.