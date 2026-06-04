Querido influencer pierde la vida por complicaciones de salud y su hermana lo despide: "Te extrañaremos"

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La comunidad digital se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de John West, un querido creador de contenido que logró ganarse el cariño de millones de personas al compartir su experiencia con el autismo a través de redes sociales. Su historia, difundida junto a su hermana, se convirtió en un ejemplo de inclusión, empatía y visibilidad para una condición que aún enfrenta numerosos prejuicios.

Influencer con autismo fallece

La noticia fue confirmada por su hermana mediante una publicación en redes sociales. Según informó, West falleció recientemente por causas naturales luego de atravesar diversos problemas médicos que afectaron su salud durante un largo periodo. La revelación generó una inmediata ola de mensajes de apoyo y condolencias de parte de seguidores que acompañaron su historia durante los últimos años.

"Querido hermano, gracias por los últimos dos años y medio que hiciste mi vida más brillante, divertida y mejor. Te extrañaremos todos los días. Sé que ahora estás en los brazos de Dios, manteniéndolo ocupado y haciéndole un millón y una preguntas con tu curiosidad", dice la primera parte del comunicado.

Aunque para muchos usuarios John parecía llevar una vida estable, su hermana explicó que detrás de las publicaciones existía una realidad mucho más compleja. El influencer enfrentaba un extenso historial de complicaciones médicas, entre ellas infecciones dentales severas que no habían sido tratadas durante décadas, además de problemas renales persistentes y otros padecimientos que deterioraron progresivamente su estado físico.

"Muchos de ustedes son nuevos aquí y tal vez asumieron que John era simplemente un hombre sano con autismo, pero no era así. Decidí compartir los aspectos positivos de su vida y su experiencia porque no era necesario hacer públicas todas las dificultades o problemas médicos. Su historia era mucho más compleja de lo que la gente veía en internet", indicó su hermana.

La exposición de John West en redes

Es importante resaltar que, la historia de John West alcanzó gran popularidad cuando su hermana comenzó a documentar su día a día y las experiencias que vivía como persona con autismo. Gracias a ese contenido, ambos lograron construir una comunidad de más de 1.4 millones de seguidores, quienes encontraron en sus videos una mirada cercana, humana y positiva sobre la neurodiversidad.

Tras conocerse su muerte, cientos de usuarios recordaron los momentos de alegría, curiosidad y autenticidad que compartió en internet. Su legado permanecerá como un valioso aporte para la visibilización del autismo y como el testimonio de una persona que logró inspirar a miles de familias alrededor del mundo con su historia de vida.