Dina Boluarte: Separan a chofer del 'Cofre', Félix Montalvo, de la seguridad presidencial

El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Félix Montalvo Guevara, fue separado del equipo de seguridad personal de la presidenta Dina Boluarte, según fuentes oficiales. Montalvo era el conductor del conocido 'Cofre', el vehículo asignado al traslado de la mandataria.

Su remoción llega poco después de haber declarado ante la Fiscalía sobre un viaje en el que transportó a la jefa de la Nación al condominio Mikonos en el distrito de Asia, Cañete.

La decisión de removerlo ha generado una serie de especulaciones, ya que tras un reportaje de Punto Final, se dio a conocer que manejó el auto que dejó a la presidenta en dicho condominio. Asimismo, se reveló que se le ordenó que regresara solo a la capital peruana.

El reporte emitido por el mencionado programa, también señala que la visita de la presidenta al condominio ocurrió apenas un mes después de una fallida operación policial que buscaba la captura del prófugo Vladimir Cerrón.

A pesar de que el equipo legal de Montalvo ha defendido la legalidad de su actuación, la repentina decisión de apartarlo del círculo de seguridad de Boluarte ha generado controversia, sumándose a la creciente tensión por las investigaciones en curso del caso 'cofre'.

En la conferencia del martes 22 de octubre, la presidenta Dina Boluarte fue cuestionada por un periodista acerca de su visita al condominio Mikonos, lo que generó una visible incomodidad en la mandataria.

El cuestionamiento surgió debido a las fotografías tomadas en febrero de este año, que mostraban al vehículo presidencial cerca del tan mencionado lugar.

A pesar de la insistencia del comunicador para obtener más detalles, la presidenta evitó profundizar en el tema. Sin embargo, negó categóricamente que el vehículo asignado a la Presidencia de la República haya regresado vacío al día siguiente.

"Es falso que el cofre haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno. Quizá no me conozcas un poquito más, pero esta presidenta no sabe mentir, siempre dice la verdad", subrayó.