Dos temblores se sintieron en Lima en menos de media hora: ¿dónde ocurrieron y de qué magnitud fueron?

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima vivió una tarde de sobresaltos este lunes 1 de diciembre de 2025. Entre las 6:26 p.m. y las 6:39 p.m. se registraron dos temblores perceptibles en distintos puntos de la capital, generando cientos de comentarios en redes sociales y consultas inmediatas al Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primero, a las 6:26:59 p.m., sorprendió a varios limeños con un balanceo suave pero prolongado que duró entre 15 y 20 segundos.

Trece minutos después, a las 6:39:49 p.m., un segundo movimiento —esta vez más breve y leve— volvió a alertar a la población, sobre todo en el sur y centro de Lima: Surco, San Isidro, Miraflores, La Victoria y Barranco fueron algunos de los distritos que mencionaron el "remesón".

Fue recién al revisar los reportes oficiales del IGP que se entendió la razón por la que dos sismos tan distintos en origen llegaron a la capital casi al mismo tiempo.

Primer temblor

El primer temblor, de magnitud 5.3 y profundidad 136 km, tuvo su epicentro a 21 km al noreste de Codo del Pozuzo, en la selva de Huánuco (provincia de Puerto Inca).

Al ser muy profundo, sus ondas viajaron cientos de kilómetros y se percibieron como un meneo suave en un radio que incluyó Lima, Pucallpa, Tingo María, Cerro de Pasco y Tarapoto. La intensidad en la capital fue II en la escala de Mercalli modificada (débil).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0783

Fecha y Hora Local: 01/12/2025 18:26:59

Magnitud: 5.3

Profundidad: 136km

Latitud: -9.56

Longitud: -75.30

Intensidad: IV Codo del Pozuzo

Referencia: 21 km al NE de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánuco — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 1, 2025

Segundo temblor

El segundo, de magnitud 3.7 y 54 km de profundidad, se originó mucho más cerca: a solo 19 km al oeste de la ciudad de Ica. Aunque pequeño, su relativa proximidad (unos 180 km al sur de Lima) permitió que una parte mínima de la energía llegara como un leve sacudón al cono sur y centro de la capital. En Ica la intensidad fue II.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0784

Fecha y Hora Local: 01/12/2025 18:39:49

Magnitud: 3.7

Profundidad: 54km

Latitud: -14.07

Longitud: -75.90

Intensidad: II Ica

Referencia: 19 km al O de Ica, Ica - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 1, 2025

Son parte de la actividad sísmica normal del país, que registra miles de movimientos al año. Hasta el cierre de esta nota no se reportan daños materiales ni personas heridas. Las autoridades recomiendan mantener la calma, revisar las mochilas de emergencia y recordar las rutas de evacuación.