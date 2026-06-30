Julio llega con tres feriados y abre la puerta a un esperado fin de semana largo: Conoce aquí las fechas

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Julio se perfila como uno de los meses más esperados del año para miles de peruanos. El calendario oficial contempla tres feriados nacionales y un día no laborable para el sector público, situación que permitirá disfrutar de varios días consecutivos de descanso durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

¿Cuándo será el fin de semana largo?

Según el calendario vigente, el jueves 23 de julio se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú, mientras que el martes 28 y miércoles 29 de julio corresponderán a los feriados por Fiestas Patrias. Además, el Gobierno estableció el lunes 27 de julio como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público.

De esta manera, quienes laboran en entidades estatales podrán acceder a un descanso prolongado de cinco días consecutivos, considerando el fin de semana previo del 25 y 26 de julio. En el sector privado, la aplicación del día no laborable dependerá de acuerdos entre empleadores y trabajadores.

¿Quiénes acceden al descanso?

Los feriados nacionales son de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como para el privado. En caso de laborar durante esas fechas, los trabajadores tienen derecho a una compensación económica conforme a la legislación vigente.

Por otro lado, el día no laborable del 27 de julio aplica principalmente para las entidades públicas y las horas dejadas de trabajar deberán recuperarse posteriormente. En el sector privado, la adopción de esta medida queda sujeta al acuerdo entre las partes.

Las autoridades también recomiendan planificar con anticipación los viajes y actividades familiares debido a la alta demanda de transporte y hospedaje que suele registrarse durante Fiestas Patrias.

¿Cuáles son los feriados que restan en el 2026?

Luego de las celebraciones de julio, el calendario nacional aún contempla varias fechas de descanso obligatorio para lo que resta del año:

Agosto

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Con tres feriados y un día no laborable, julio se convertirá en uno de los meses con mayor cantidad de jornadas de descanso del año. Más allá del tiempo libre, estas fechas representan una oportunidad para impulsar el turismo, fortalecer la economía y compartir momentos de celebración en todo el país.