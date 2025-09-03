El Frontón: Astudillo señaló que 22 batallones de las FF.AA contribuirán en la reconstrucción del penal

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la presidenta de la República junto al premier Eduardo Arana y los ministros de Defensa, Vivienda y Justicia oficializaron el trabajo conjunto para la reconstrucción del penal El Frontón. El titular de Defensa, Walter Astudillo, anunció la participación activa de las Fuerzas Armadas en el proyecto.

Trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas

Durante el acto desarrollado en la sala Túpac Amaru, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, confirmó que los batallones de ingeniería de las Fuerzas Armadas del Perú (FF.AA.) y la Marina de Guerra del Perú estarán involucrados en las fases iniciales de la obra.

El ministro recordó que en 2023 el Gobierno adoptó la decisión de fortalecer 22 batallones de ingeniería desplegados en distintas regiones del país lo que permite hoy contar con recursos suficientes para ejecutar la primera etapa del proyecto.

"Como es de conocimiento público en el año 2023 este Gobierno tomó la decisión de implementar con capacidades necesarias a 22 batallones de ingeniería que están distribuidos a lo largo del territorio nacional", señaló Walter Astudillo ministro de Defensa.

Funciones de los batallones

Walter Astudillo detalló que estas unidades cumplen con diversas funciones relacionadas tanto con la seguridad como el desarrollo nacional como participación en la Gestión de Riesgo de Desastres, construcción y mantenimiento de carreteras específicamente en lugares que el acceso es complejo.

"Estos batallones sirven para múltiples tareas como por ejemplo: participación de oficio en la Gestión de Riesgo de Desastres, contribuir al desarrollo mediante la construcción y mantenimiento de carreteras particularmente en esos lugares de difícil acceso", declaró

Además, resaltó que la participación principal del batallón será durante la parte inicial como el movimiento de tierras y nivelación del terreno. En ese sentido, detalló que la Marina de Guerra se encargará de realizar el servicio de transporte dirigido a funcionarios y trabajadores que realizarán el proyecto en la isla.

"La participación principal del batallón de ingeniería que está destinado a este proyecto será la parte inicial. Vale decir el movimiento de tierras y nivelación del terreno. Asimismo, nuestra Marina de Guerra del Perú con sus capacidades disponibles estará al servicio para transportar a los Funcionarios y trabajadores a la isla", indicó.

De esta manera, el ministro de Defensa Walter Astudillo declaró que la reconstrucción del penal El Frontón avanza como un proyecto de alta prioridad para el Gobierno. Que según el ministro, la decisión de sumar capacidades logísticas y de ingeniería sería parte de agilizar el proceso y poder garantizar que el nuevo centro penitenciario cumpla con los estándares necesarios.