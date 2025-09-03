MTC: ATU instalará 16 mil cámaras en buses de transporte público para reforzar seguridad

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el transporte público de uno de los sectores del país más afectado por el sicariato y la extorsión que impera en los últimos meses. A diario se reporta el ataque a conductores, cobradores y diversos integrantes de este gremio quienes pierden la vida por lo balazos aplicados por estos delincuentes.

MTC comprará 16 mil cámaras para los buses de transporte público

Ante esta ola de criminalidad que parece no tener solución, el gobierno de Dina Boluarte anunció una serie de medidas. En primer lugar y luego del siniestro a una unidad del Corredor Rojo en Ate, se indicó que agentes de la Policía Nacional del Perú resguardarán estos buses para evitar nuevos incidentes que puedan acabar con la vida de más peruanos.

Ahora, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reveló que se comprarán 16 mil cámaras para implementarlas dentro y fuera de más de 8 mil buses de transporte público. La idea es reforzar la seguridad en estas unidades y poder identificar a los posibles atacantes.

De acuerdo a la información brindada por el propio titular del MTC, César Sandoval, estas cámaras contarán con los más altos estándares en tecnología que permitirán captar en alta definición cualquier tipo de imagen. Incluso, estas gadgets contará con seguridad antivandálica para que no puedan sufrir daño alguno al interior de las unidades.

"Una vez instalado este sistema integral, se ejecutará un adecuado monitoreo, fiscalización y prestación segura del servicio, en beneficio de la seguridad de los transportistas y de los más de 10 millones de habitantes de Lima y el Callao", señaló Sandoval.

Buses de transporte público contarán con cámaras de videovigilancia.

PNP captura a dos sicarios que asesinaron a chofer en Santa Anita

Uno de los últimos acontecimientos relacionados a los ataques al transporte público se dio en Santa Anita el pasado 27 de agosto. Ahí, dos sujetos a bordo de una moto lineal asesinaron a balazos al chofer de una custer y luego emprendieron veloz huida.

Por suerte, efectivos de la PNP y serenazgo del distrito reaccionaron rápidamente atrapando a estos facinerosos tras una intensa persecución en la Vía de Evitamiento y plena luz del día. De inmediato, los presuntos sicarios fueron puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones de rigor.

De esta manera, el MTC, a través de ATU, anunció la adquisición de 16 mil cámaras de seguridad que serán instaladas en buses de transporte público en el marco de la lucha contra la criminalidad.