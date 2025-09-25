'El Monstruo' confirma que recibía información de la policía peruana tras su captura en Paraguay: "Siempre"

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El peligroso criminal Erick Moreno Hernández, más conocido como 'El Monstruo' rompió su silencio para conversar con la prensa paraguaya luego de ser capturado por la policía de ese país. En estas breves declaraciones, el delincuente señaló que sus enemigos han tomado su nombre para evitar hacerse responsables de los actos delictivos que cometen.

Además, el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' confirmó lo que se venía especulando desde su fuga: que recibía información directa de agentes de la Policía Nacional del Perú quiénes eran su principal arma de protección.

'El Monstruo' se pronuncia por primera vez tras ser capturado

En primer lugar, Erick Moreno aseguró no ser una persona santa por lo que se hizo responsable de varios de los actos que se le achacan tanto a él como a su banda. Sin embargo, también aseguró que no ha cometido otros hechos delictivos como se indica en el Perú.

"No soy una persona santa y lo dije muchas veces, pero tampoco soy partícipe de las demás secuestros que se realizaron en mi país", indicó.

Seguidamente, señaló a sus enemigos como principales responsables del avance de la extorsión y sicariato en gran parte del país, pero que estos toman su nombre para evadir a la justicia. Incluso, aseguró que estos tienen controlada a toda la Policía Nacional del Perú gracias a los sobornos que realizan.

"Lastimosamente en mi país existe la corrupción y tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. Mis enemigos son 'Jorobado', Miguel Marín personas que tiene arreglada a toda la policía en Perú. Son criminales, pero le pagan a la policía", añadió.

Capturan en San Lorenzo a Erick Moreno, alias "El Monstruo"



👮‍♂️🚨 La Policía Nacional detuvo a Erick Luis Moreno Hernández, ciudadano peruano con condena de 32 años en su país por secuestro y buscado también por Brasil, México y EE.UU.



🔎 Es señalado como líder del grupo... pic.twitter.com/sa7KHobmGa — C9N Paraguay (@C9NParaguay) September 25, 2025

Confirma que recibía información de la PNP

En otro momento, el buscado criminal aseguró que decidió fugar de la justicia peruana a través de Bolivia ya que buscaba velar por la vida de su familia e hijos. En esa misma línea, remarcó que otras organizaciones delictivas en nuestro país operan utilizando su nombre y así evadir a las autoridades.

A su vez, señaló que cuando comparezca ante el Poder Judicial quiere hacerse responsable de sus actos y no de otras situaciones de las que ha sido acusado.

"Yo quiero ser responsable de mis actos no de cosas que me imputan demás por estar en una situación de quemado. Como estoy quemado y la policía no tiene a quien culpar todo me lo involucran a mi", agregó.

Finalmente, Erick Moreno Hernández, alías 'El Monstruo' confirmó que siempre recibió información de la Policía Nacional del Perú la cual le brindaba protección desde que salió del Perú.