'El Monstruo' tendría vínculos con altos mandos de la PNP y políticos, reveló Francisco Rivadeneyra

La noche de este último miércoles 24 de septiembre, el Perú recibió con gran sorpresa la noticia que venía desde Paraguay confirmando la captura de Erick Moreno, más conocido como 'El monstruo'. Este criminal es acusado de ser el cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' la cual se dedica a la extorsión y sicariato en gran parte de Lima.

El operativo se llevó a cabo por agentes de la policía paraguaya quienes aseguraron haber recibido información clave que les ayudó a dar con el paradero de esta buscado delincuente. Sin embargo, desde el vecino país sudamericana también se indicó que uno o varios agentes de la Policía Nacional del Perú habría avisado al fugitivo para que este pueda escapar.

'El Monstruo' tendría vínculos con altos mandos de la PNP y políticos

Acerca de este tema, Exitosa conversó con el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, quien meses atrás denunció ante las autoridades de la PNP y ante la Fiscalía que Erick Moreno, alias 'El Monstruo', tenía vínculos muy cercanos con altos mandos de la institucional policial.

Justamente, el coronel en retiro señaló tener sentimientos encontrados ya que esta captura le genera satisfacción por el trabajo realizado por los buenos agentes de la policía. Sin embargo, también le genera cierta aflicción ya que comprobaría la denuncia que hizo un tiempo atrás.

"Con sentimientos encontrados, porque ya se estaba demorando la captura de este delincuente teniendo en cuenta que existen una serie de técnicas para ubicar a esta persona y también pena e indignación porque de comprobarse esto se estaría acertando con lo que ya se venía denunciando respecto a las infiltraciones que existen en el alto nivel", indico.

🔴🔵#ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | En entrevista con Exitosa, el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, reveló que Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', tendría vínculos con jefes de alto de mando de la PNP, políticos y "personajes" de... pic.twitter.com/mqNEGriL6B — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2025

Por eso, hizo un un llamado a la Fiscalía Anticorrupción para que tome acciones e investigue a fondo estas acusaciones al interior de la institución.

Altos mandos, políticos y personajes civiles

Eso sí, el coronel en retiro indicó que los vínculos no serían solo con la policía, ya que dentro de la red de 'Los Injertos del Cono Norte' estarían involucrados políticos de alto rango y líderes civiles de gran relevancia.

"Principalmente de suboficiales por eso en una oportunidad pedí que se debía formar un equipo especial con fiscales para poder hacer las averiguaciones en el momento que este sujeto caiga. Hay vinculaciones con jefes de altos mandos, sino también con políticos, con alcaldes, personas de la vida civil y organizaciones civiles", añadió.

De esta manera, el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, aseguró que Erick Moreno, más conocido como 'El Monstruo', tendría vínculos con altos mandos de la policía, políticos y personajes civiles de mucha relevancia.