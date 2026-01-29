'El Monstruo': Erick Moreno inició su vida criminal como asaltante en 2014, según PNP

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, reveló que Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', inició su vida criminal en 2014 como un asaltante.

Historial criminal

Durante la conferencia de prensa en la que anunciaron que Moreno sería recluido en la Base Naval del Callao, recordaron parte de su historial criminal y el trabajo de la PNP en cuanto a su captura.

"Es necesario hacer mención al recorrido criminal de Erick Luis Moreno Hernández, desde los años 2014 en que asoma en la historial criminal de nuestro país, primero como un asaltante menor, luego de vehículos de alta gama para dedicarse de lleno, posteriormente, al secuestro, al asesinato, al sicariato y finalmente formar esta organización 'Los Injertos del Norte', a través de este delito de las extorsiones", reveló.

Según Arriola, Moreno Hernández aprovechó las capturas de los líderes criminales por parte de las autoridades para poder controlar la zona norte de nuestra capital y crear su propia organización criminal.

Traslado a Base Naval del Callao

Tras culminar la rueda de prensa, las autoridades dieron inicio al traslado del líder criminal más buscado de nuestro país. Rodeado de una gran cantidad de efectivos, con armas y rostros cubiertos Moreno Hernández fue conducido al vehículo que lo llevará a la Base Naval del Callao.

A diferencia de su llega, en donde se le vio con un mameluco rojo, un nuevo corte y barba perfilada, con confianza, mirada en alto y por momentos esbozando una sonrisa, 'El Monstruo' se movilizó hacia el centro penitenciario del Callao con un cambio radical en su apariencia.

Con la cabeza rapada, sin barba, vestido con polo y pantalón blanco y llevando un chaleco antibalas se dirigió al vehículo con la mirada hacia el suelo. Previo a subir a la unidad no dudo en mostrar su descontento, moviendo la cabeza de forma negativa.

Actualmente, Erick Moreno, alias 'El Monstruo', ya se encuentra en la Base Naval del Callao, donde cumplirá lo 36 meses de prisión preventiva en su contra por los delitos de secuestro y organización criminal.

Durante su estadía será investigado por los delitos de robo, extorsión, secuestro y el asesinato de un policía, caso por el que finalmente decidió irse del país.

Es así que el comandante Óscar Arriola reveló que la vida criminal de Erick Moreno comenzó en 2014 y con el pasar de los años fue creciendo y tomando fuerza con su organización criminal.