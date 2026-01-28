'El Monstruo' llegó a la Prefectura: Óscar Arriola conversó con Erick Moreno durante traslado a carceleta

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extradición de Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", continúa generando atención nacional. Tras su llegada a Lima desde Paraguay, el cabecilla de la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte" fue trasladado la noche del miércoles a la Prefectura de Lima, ubicada en la cuadra 6 de la avenida España, en el Cercado.

Moreno arribó cerca de las 8:20 p.m., enmarrocado y con la misma vestimenta roja que lució durante su presentación oficial en el Callao. El traslado se realizó en un vehículo de la SUAT, escoltado por un fuerte contingente policial que garantizó la seguridad en todo el recorrido hacia la sede de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE).

Breve diálogo con Óscar Arriola

Momentos antes de su ingreso a la carceleta, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, se acercó a Moreno y sostuvo un breve diálogo con él. Aunque aún no se han revelado los detalles de la conversación, el gesto reflejó la importancia institucional de la operación y el mensaje de firmeza que la PNP busca transmitir frente al crimen organizado.

Arriola ya había recordado en declaraciones previas que la captura de Moreno se dio tras un operativo que permitió detener a más de 80 integrantes de su organización, incluida su propia madre, y que "Los Injertos del Cono Norte" fueron responsables de delitos graves como el asesinato del músico Paul Flores, integrante de Armonía 10.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el exjefe de la DIRCOTE, Gral PNP (R) José Baella, sostuvo que la Policía debe extremar las medidas de seguridad de Erick Moreno 'El Monstruo' durante su internamiento. Ello, a fin de evitar que el peligroso criminal se... pic.twitter.com/eojtgeYobU — Exitosa Noticias (@exitosape) January 29, 2026

Procedimientos en curso

En la Prefectura, Moreno permanecerá bajo custodia durante las próximas horas. Allí ya se encuentra instalado personal del INPE, que este jueves definirá a qué penal de máxima seguridad será trasladado. Antes de ello, el extraditado pasará por control migratorio, exámenes médicos y verificación de identidad, siguiendo el protocolo establecido por el Ministerio de Justicia.

El operativo, marcado por un despliegue policial sin precedentes, busca garantizar que Moreno enfrente la justicia peruana sin posibilidad de fuga o interferencia. Su llegada a la Prefectura representa un paso clave en el proceso de extradición y reafirma el compromiso del Estado en golpear las estructuras del crimen organizado.

La presencia de Erick Moreno en la Prefectura de Lima, bajo fuerte resguardo y tras un breve diálogo con el Comandante General Óscar Arriola, simboliza el cierre de una etapa de extradición y el inicio de su proceso judicial en el Perú. El caso se mantiene en desarrollo, a la espera de la decisión sobre el penal donde cumplirá condena.