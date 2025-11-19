'El Monstruo': Extradición de Erick Moreno podría tardar entre seis meses y un año, según periodista paraguayo

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extradición del delincuente Erick Moreno alias 'El Monstruo' a suelo peruano se daría aun en seis meses o hasta un año. Así lo afirmó el periodista paraguayo Osvaldo Cáceres en diálogo con Exitosa, donde explicó las razones detalladas de la demora.

Este miércoles 19 de noviembre, la justicia paraguaya aprobó la extradición de Moreno de Paraguay al Perú por tener casos pendientes como presunto cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'.

La decisión estuvo a cargo de la jueza de Garantías Clara Ruíz Díaz, quien hizo a lugar al pedido del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Justicia paraguaya admite extradición de Erick Moreno al Perú

¿Por qué demorará extradición de 'el Monstruo'?

Sin embargo, el periodista de ABC Paraguay, estimó que el proceso de extradición de Moreno Hernández podría tardar entre seis meses y un año debido a una serie de procedimientos previos: apelaciones, evaluaciones y hasta vacaciones legales.

"Yo le doy seis meses a un año. Si hay apelación en los tres casos, tendríamos la sentencia allá por abril, con mucha suerte. Posteriormente, debe ir a la Corte Suprema. Allí, con los trámites y expedientes que están manejando, estarían otros tres meses el expediente.", detalló.

Cáceres también atribuyó las demoras a la "feria judicial" que tendrán en Paraguay, es decir, vacaciones para el sector jurídico.

"En enero tenemos feria judicial (vacaciones judiciales), por lo que no va a haber resolución en ese mes. Se reanudan las actividades en febrero", agregó.

Moreno podría allanarse y acelerar extradición

Cáceres señaló que, si el delincuente decide no apelar, allanarse y someterse a la justicia peruana, se simplificaría su proceso de extradición a su país de origen.

Si bien Moreno manifestó su deseo de permanecer en Paraguay y no querer retornar al Perú, el periodista paraguayo afirma que tendría razones para cambiar de opinión, pues las cárceles de máxima seguridad en dicho país "son incómodas".

"No tienen mucho tiempo de recreación, ni de luz solar, ni para estar con otras personas. Entonces, esa podría ser una situación que haga reflexionarle ir a Perú", explicó.

La resolución de la extradición afirma que la solicitud se realiza en virtud al Tratado de Extradición suscripto entre la República de Paraguay y la República del Perú, aprobado por la Ley 1892/2002, aún vigente.

Erick Moreno alias 'El Monstruo' no volvería al país hasta dentro de seis meses a un año, según un periodista paraguayo que sostiene que el procedimiento incluirá la evaluación de apelaciones y vacaciones jurídicas.