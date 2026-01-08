Argentina: Hombre sobrevive de milagro tras caerle vidrio de un balcón mientras tomaba café

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Casi acabó en tragedia. En el barrio porteño de Palermo, Argentina, un hombre que disfrutaba una bebida en una mesa al aire libre de una cafetería sufrió un impactante golpe a la cabeza luego de que un vidrio de gran tamaño se desprendiera del balcón de un edificio contiguo al establecimiento, cayendo directamente sobre él.

El golpe fue contundente, tal y como quedó registrado en una de las cámaras de seguridad en el exterior del local, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo rápidamente por lo impactante que resultó el momento, donde la persona no tuvo tiempo de reaccionar.

Sin embargo, tras quedar unos segundos inconsciente, y sin que nadie lo imaginara, el hombre pudo volver en sí y moverse, no sin evidenciar un dolor extremo producto del golpe y los múltiples trozos de vidrio que quedaron incrustados en varias partes de su cuerpo.

Transeúntes en la zona acudieron a la escena y ayudaron al accidentado mientras llegaba el servicio de emergencias, el cual atendió a hombre por un fuerte traumatismo craneoencefálico y cortaduras en los brazos y la cabeza.

Así se desprendió el vidrio de un balcón y cayó sobre un hombre que estaba sentado en un bar de Palermo. https://t.co/lpr7NatET6



La víctima terminó inconsciente y con heridas, pero está fuera de peligro. pic.twitter.com/Ajc2qfjg0M — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 8, 2026

Diligencias tras el accidente

Horas después, las autoridades informaron que gracias a la acción rápida, el hombre, identificado como Pablo (de unos 50 años), se encuentra ya fuera de peligro aunque con 20 puntos de sutura en la cabeza y 3 tendones cortados del brazo izquierdo, según informó después un vecino suyo.

La zona, ubicada en la calle Ciudad de la Paz, fue acordonada por las autoridades para iniciar con las investigaciones. Información preliminar reveló que el balcón de donde el vidrio se desprendió era parte de una departamento no habitado. Además, este y otros inmuebless en varios de los pisos no cuentan con mantenimiento en sus balcones.

Ante el riesgo de un nuevo accidente, el cuerpo de bomberos retiró la otra placa de vidrio junto a la que se desprendió del inmueble desocupado. Asimismo, la cafetería decidió cambiar la posición de las mesas que se hallaban en el exterior, situándolas ahora más cerca a su local para evitar alguna tragedia.

🚨ASÍ QUEDÓ EL BAR DE PALERMO TRAS LA CAÍDA DE UN VIDRIO QUE NOQUEÓ A UN VECINO🚨



-Producto del fuerte impacto, quedó inconsciente y resultó herido.

-Una cámara de seguridad captó la terrible secuencia.#Palermo #Bar #Vidrio #Policiales pic.twitter.com/q7vggIHacc — Matias Chierasco (@MChierasco) January 8, 2026

Acciones legales

Por otro lado, cabe señalar que, al cierre de esta nota, no se tiene registro de comunicación entre el accidentado y el dueño del inmueble de donde cayó el vidrio para el inicio de alguna acción legal en torno al caso.

El accidente provocó inquietud en la zona y abrió debate en torno al hecho de poner mesas en los exteriores de los locales, pero también sobre la falta de mantenimiento que provocó la caída del vidrio. Fuera de todo ello, cabe destacar la suerte del hombre, cuyo suceso insólito, afortunadamente, no acabó en algo que lamentar.