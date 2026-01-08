Accidente entre combi y camioneta deja 18 heridos en Arequipa: Menor sería el responsable de la colisión

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este jueves 8 de enero se registró en Arequipa un accidente entre una combi y una camioneta, dejando un saldo de 18 heridos y sin víctimas mortales. La investigación ha dado un giro debido a que la Policía Nacional presume que el responsable de la colisión sería un menor de edad que se dio a la fuga.

Camioneta iba muy rápido

Primeras informaciones señalan que la camioneta iba a excesiva velocidad, razón por la que impactó por uno de los lados de la combi informal, cuando realizaba un giro en el óvalo Apipa, ubicado en el límite entre los distritos de Yura y Cerro Colorado.

A consecuencia de esto, 18 personas resultaron heridas, debiendo ser atendidas por paramédicos que llegaron hasta el lugar del accidente. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) al hospital Honorio Delgado, en la avenida Alcides Carrión.

La cifra de afectados, entre hombres y mujeres (incluida una menor de solo 11 meses de nacida) fue confirmada por José Tanco, jefe del área de emergencias del nosocomio mencionado. Agregó que todos se encuentran fuera de peligro, aunque debieron trasladar a uno hasta el hospital Goyoneche, para una revisión más exhaustiva.

"Todos están fuera de peligro, pero tenemos un paciente en evaluación y cirugía con contusión de columna cervical y lumbar, además de otra paciente con fractura de clavícula y otra con fractura de húmero", precisó Tanco.

Adolescente huyó tras colisión

Tras el accidente, la Policía Nacional inició la investigación y la búsqueda del conductor de la camioneta, quien huyó de la escena. La Fiscalía dispuso las diligencias para esclarecer el hecho, así como la detención del responsable, que sería un menor de edad, que no pudo ser retenido pese a que lo persiguieron en un auto.

El caso se evalúa en marco de los artículos 124° (lesiones) y 408° (omisión de auxilio y abandono de personas en peligro) del Código Penal. El dueño del vehículo privado, de de placa V9W-865, llegó hasta la comisaría que lleva el caso e indicó que se trataría de su hijo, que aún no cuenta con edad para tener licencia de conducir.

