El presidente de la BCRP, Julio Velarde, recibe grado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Lima

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, fue declarado Doctor Honoris Causa por su admirable trabajo al mantener la estabilidad macroeconómica del país frente a las crisis políticas. Durante su mandato han transitado diversos gobiernos y crisis financieras.

Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fue distinguido en una ceremonia organizada por la Universidad de Lima el pasado miércoles 27 de agosto.

Durante el evento, la rectora de la universidad, Patricia Stuart; el director de la Escuela de Posgrado, Pedro Grados Smith; entre otros asistentes, destacaron la labor del economista por su sostenido trabajo en el desarrollo económico del país.

En la ceremonia, el ahora Doctor Honoris Causa recibió una medalla y un diploma que lo acreditan oficialmente con el título otorgado por la reconocida universidad. Este sería el segundo reconocimiento como doctor que resalta el trabajo del macroeconomista. En setiembre de 2024 recibió la misma distinción por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

Historia de Julio Velarde en el BCRP

El economista Velarde preside el Banco Central de Reserva del Perú desde octubre del 2006 cuando el expresidente Alan García tenía por segundo vez el mandato del país. Tras el fin de gobierno de García, Velarde Flores, ha sido ratificado por todos los subsiguientes mandatos como el de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Durante los diversos mandatos y posiciones políticas, el BCRP ha logrado mantener su autonomía como institución independiente lo que ha posicionado a Julio Velarde como un líder en su materia.

Uno de los hitos dentro de su carrera profesional más reciente, se encuentra el manejo de la crisis por la pandemia de la COVID-19 con la implementación del programa Reactiva Perú que sostuvo de forma más eficaz a grandes empresas. Se estima que estas absorbieron el 71% de los fondos, dejando el 23% a las micro y pequeñas empresas.

Durante los más recientes logros, se encuentran los avances en materia de inflación, reservas internacionales y estabilidad cambiaria, logros pertenecientes a la gestión técnica y autónoma liderada por Julio Velarde. Estos logros fueron, en su momento, declarados por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, como propios, desatando una ola de críticas y malentendidos.

