El presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días muere a los 101 años

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado público, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días anunció el fallecimiento de su presidente, Russell M. Nelson, a los 101 años en su hogar en Salt Lake City en Estados Unidos.

Fallece el presidente Russell M. Nelson

Con 101 años, Russell M. Nelson, el presidente de mayor edad en la historia de la Iglesia, partió tras largos años de servicio y dedicación a la construcción de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Según la remembranza compartida por la misma Iglesia, Rusell ingresó como Apóstol el 7 de abril de 1984 luego de dedicar 30 años de su vida como cardiocirujano, ámbito donde también destaco por su profesionalismo y servicio. Cuando asumió el llamado, reafirmó "esa promesa de dar todo lo que poseía a la edificación del reino de Dios en la tierra".

Luego de 34 años como apóstol, tras la muerte del presidente Thomas S. Monson, Russell M. Nelson fue ordenado como decimoséptimo Presidente de la Iglesia el 14 de enero de 2018.

Su llegada como Presidente de la Iglesia no fue de improviso y la calidad de su trabajo como profeta y profesional se plasmaron durante sus ocho años de ministerio. Entre los principales mandatos se encuentra el uso completo y correcto de su Iglesia, permitir el bautismo a hijos de personas con una orientación sexual diferente al normativo, el ajuste de diezmo con declaraciones de estas transacciones de dinero, entre otros.

Ejerció como médico cirujano por 30 años

Antes de ejercer el servicio en La Iglesia de Jesucristo, Russell M. Nelson fue un destacado cardiocirujano de renombre mundial. En la medicina destacó por ser parte del desarrollo de una máquina artificial cardiopulmonar que podría ser usada en quirófano.

A lo largo de su carrera realizó más de 7000 operaciones incluyendo la primera cirugía a corazón abierto de Utah empleando una máquina corazón-pulmón en noviembre de 1955.

En 1947, el presidente Nelson se graduó en el primer lugar de su clase en la escuela de medicina de la Universidad de Utah a los 22 años. Siendo médico cirujano fue incluido como miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles de la Iglesia.

Siendo estudiante conoció a su primera esposa, Dantzel White, cuando ambos formaron parte de una obra musical en la universidad. Con White tuvieron 10 hijos. Tras el fallecimiento de su primera esposa, Nelson tuvo un segundo compromiso esta vez junto a Wendy Watson en 2006.