Piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton vive duro momento por salud de su perrito Roscoe: "Estoy a su lado"

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El reconocido piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, atraviesa por uno de los momentos más duros de su vida luego que su perrito sea hospitalizado y permanezca en estado de coma.

Lewis Hamilton devastado por su mascota

Lewis Hamilton vive momentos de angustía junto a su mascota Roscoe debido a que el can presentó una fuerte pulmonía. El último jueves 25 de septiembre, el siete veces campeón de Fórmula 1, reveló en su cuenta de Instagram que su buldog se encuentra en estado grave.

"Por favor, tengan a Roscoe en sus pensamientos", escribió Hamilton al compartir un compilado de desgarradoras fotos de él junto a su perrito, a quien se le aprecia descansar en una cama de hospital rodeado de aparatos médicos.

En tal sentido, el piloto de la escudería Ferrari brindó mayores detalles de las complicaciones en su salud que ha tenido su querido can. "Roscoe volvió a contraer neumonía y le costaba respirar. Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisaban y durante el proceso su corazón se paró", narró el deportista.

En consiguiente, añadió que los médicos lograron que el corazón de su mascota volviera a latir y que "ahora se encuentra en coma". Además, manifestó que el estado de salud es reservado."No sabemos si despertará", añadió Lewis Hamilton.

La decisión de Lewis Hamilton y los médicos

También, Lewis Hamilton compartió la decisión que ha tomado en conjunto con los médicos que están evaluando a su perrito a fin de que pueda restablecerse su salud.

"Mañana intentaremos despertarlo, estoy a su lado y quiero agradecerles a todos sus oraciones y apoyo", concluye el piloto de Fórmula 1 en su publicación oficial de Instagram.

De otro momento, Lewis dio a conocer que no estará presente en el Ferrari Fashion Show, evento que se realizará el 27 de septiembre en el Teatro Alcione, en Milán (Italia).

"Se suponía que mañana estaría en Milán para el desfile de Ferrari y estaba muy emocionado. Pero como saben, necesito estar con Roscoe ahora mismo", escribió en sus historias.

