'Cuto' Guadalupe se quiebra al revelar el sueño que quiere cumplir antes de morir: "Ver a mi hijo de Bélgica"

El exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe brindó una entrevista a un programa digital en el que vivió un conmovedor momento al revelar su más gran de anhelo, el cual es tener la posibilidad de ver a su hijo de Bélgica.

'Cuto' Guadalupe y su reconciliación con la 'Foquita'

El tío de la 'Foquita' Farfán fue el reciente invitado del espacio de YouTube 'Hazme el A-guante', conducido por los dos ex arqueros nacionales Diego Penny y José Carvallo. Ahí, el carismático exjugador de Juan Aurich se presentó junto a su hermano Domingo.

En tal sentido, durante el diálogo, reveló cómo fue su infancia al nacer en el seno de una familia humilde, así como también las diversas anécdotas que tuvo que pasar para lograr ser un futbolista profesional. Así como también, sacrificios y momentos que marcaron su vida dentro y fuera del deporte.

Además, se refirió sobre su reconciliación con su sobrino Jefferson Farfán. Al respecto reveló que "hubo muchas personas" en su familia que hicieron que el reencuentro con el '10 de la calle' se haga posible "después de 8 años".

"Gracias a Dios llegó ese momento en el que pudimos conversar, mi hermano estaba presente, mi mamá, Jefferson que fue a la casa. Fue una alegría para toda la familia (...) él (Jefferson Farfán) reconoció su falta y nosotros como familia pudimos conversar y dejar ese tema en el pasado", manifestó.

'Cuto' Guadalupe llora por su hijo de Bélgica

Posteriormente, un conmovedor momento surgió durante la conversación luego que Diego Penny le consultara a Luis 'Cuto' Guadalupe sobre qué le falta por cumplir en la vida. Al respecto, el exdefensa, reveló que anhela ver a su hijo que vive en Europa.

"Ojalá que Dios quiera que pueda cumplirlo antes de que parta de este mundo, que pueda tener la posibilidad de ver a mi hijo Elías, mi hijo de Bélgica", expresó acongojado 'Cuto'.

En tal sentido, señaló que no ve a su hijo "desde que tenía tres años" y que actualmente "tiene 21 años". Asimismo, sostuvo que tiene "cero comunicación" con su primogénito.

"Tengo cero comunicaciones, he viajado y tratado de poder conversar con él y yo entiendo que es válido de que él esté decepcionado de su papá. Cuando tuve ir a verlo estaba jugando y no pude ir. Y cuando quise ir a verlo, tenía un impedimento de salida", acotó.

