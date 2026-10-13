Señor de los Milagros: conoce la ruta del segundo recorrido en la Plaza Mayor de Lima

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las sagradas andas del Señor de los Milagros volverán a recorrer las principales arterias de la capital este domingo 18 de octubre durante su segunda Salida Procesional. En esta oportunidad, el trayecto de la venerada imagen contempla su paso oficial por la Plaza Mayor de Lima, donde la Municipalidad Metropolitana de Lima brindará un homenaje especial.

Homenaje al Señor de los Milagros en el Centro Histórico y diseño de las alfombras florales

La Gerencia de Desarrollo Económico de la comuna edilicia confirmó que los trabajos artísticos para la elaboración de los tapices de flores iniciarán desde las primera horas de la mañana. Los vecinos y fieles católicos podrán apreciar la belleza de estas creaciones desde las ocho de la mañana en los exteriores del palacio municipal.

El segundo trayecto procesional del año iniciará en la conocida avenida Tacna para luego adentrarse en el corazón del Centro Histórico a través del jirón Ica y el tradicional jirón de la Unión. Al ingresar a la Plaza de Armas, las andas del Señor de los Milagros recibirán los honores correspondientes de parte de los representantes de las principales instituciones del Estado.

Posteriormente, el mar morado avanzará por los jirones Carabaya y Ucayali con dirección a la transitada avenida Abancay para continuar con la ruta establecida en el plano oficial. La efigie proseguirá su camino por el jirón Junín, lugar donde los miembros del Congreso de la República rendirán un emotivo tributo. El tramo continuará por los jirones Huanta, Áncash y Maynas antes de retornar nuevamente hacia el jirón Junín para el tramo final de la jornada.

Culminación de la jornada procesional y cronograma de las próximas salidas

La extensa jornada dominical concluirá cuando la imagen sagrada ingrese al templo del Carmen de Lima, recinto donde pernoctará hasta la mañana del día siguiente. Este desplazamiento representa la segunda de las cinco salidas procesionales organizadas por la Hermandad del Señor de los Milagros para la temporada litúrgica del presente año. La primera manifestación de fe se llevó a cabo con masiva asistencia el pasado sábado 3 de octubre en las inmediaciones del Santuario de las Nazarenas.

Recorrido del Señor de los Milagros del domingo 18 de octubre.

El cronograma oficial establece que el tercer recorrido se desarrollará el lunes 19 de octubre partiendo desde la Iglesia del Carmen con dirección al Santuario de las Nazarenas. Más adelante, el miércoles 28 de octubre la feligresía acompañará el cuarto recorrido procesional en un trayecto circular que iniciará y culminará en el histórico templo de la avenida Tacna.

Finalmente, el ciclo de procesiones del presente año llegará a su término el domingo 1 de noviembre durante la quinta y última salida de la venerada efigie. En aquella oportunidad, las andas abandonarán el Santuario de las Nazarenas por breves horas para realizar un recorrido de despedida por las calles aledañas antes de ser guardadas en el Monasterio hasta el próximo año.