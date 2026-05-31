Piero Quispe no descarta un posible retorno a Universitario: "En cualquier momento van a haber noticias"

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes finalizó el Torneo Apertura 2026 con una victoria por 2-1 a Sport Huancayo, en un partido disputado en el Estadio Monumental. Uno de los hinchas que alentaron al cuadro crema fue el volante Piero Quispe, quien suena como uno de los futbolistas que podrían incorporarse al plantel con miras al Torneo Clausura.

Piero Quispe se pronuncia sobre la posibilidad de retornar a la 'U'

Al finalizar el encuentro, el actual jugador del Sidney FC de Australia fue abordado por las cámaras de Fútbol en América. Allí se le consultó acerca de la posibilidad de retornar pronto al conjunto merengue.

Acerca de ello, tras ser consultado si es que existe un acercamiento afirmó que "todavía" y "ahí vamos a hablar". Mientras que en referencia a cuándo podría concretarse su retorno a la institución crema dejó abierta la posibilidad de que pueda realizarse de cara al Torneo Clausura.

"¿Quién no quisiera regresar al club donde eres feliz? Pero vamos a ver quiero estar en el extranjero, no le cierro las puertas a nadie (¿Te gustaría volver entonces?) Sí, a quién no le gustaría volver a la 'U'", manifestó.

Respecto a lo que significó estar presente nuevamente en el coloso de Ate, Piero Quispe refirió que estuvo "muy feliz" al reencontrarse con la hinchada y con sus excompañeros. "Estoy muy contento de que (Universitario") haya ganado hoy y espero que le siga yendo muy bien", resaltó.

En sentido, expresó un mensaje dirigido a la hinchada del tricampeón nacional: "Decirle que siempre apoyan en las buenas y en las malas, es lo que significa este club. A mí la hinchada me trató de lo mejor y siempre estoy agradecido".

Universitario derrotó 2-1 a Sport Huancayo

Tras cinco fechas sin triunfos en la Liga 1, el conjunto dirigido por Héctor Cúper cerró la última jornada de esta primera etapa del campeonato peruano ante una escuadra huancaína que luchó hasta el final, pero que terminó por derrotada 2 a 1.

Desde un inicio la institución merengue impuso condiciones con goles de Álex Valera y Anderson Santamaría. Con el marcador a su favor, la 'U' manejó la ventaja, pese a la presión ejercida por el cuadro visitante en los minutos finales.

En ese sentido, en el desarrollo del encuentro Sport Huancayo nunca bajó los brazos y buscó anotar tanto con lanzamientos directos así como también con jugadas de balón parado.

Con esa constancia por encontrar el empate, apareció Piero Magallanes para descontar. En tanto, este cotejo tuvo un ambiente de emoción debido a que significó el último partido del argentino Martín Pérez Guedes vistiendo la camiseta de Universitario.

Como vemos, Piero Quispe estuvo presente en el triunfo de Universitario ante Sport Huancayo y en diálogo con la prensa no descartó un posible retorno al equipo de sus amores.