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Elecciones 2026: ONPE capacitará a miembros de mesa este domingo 29 de marzo

La ONPE llevará a cabo la primera jornada de capacitación a los miembros de mesa este domingo 29 de marzo en 4200 locales a nivel nacional.

Primera capacitación a miembros de mesa este domingo
Primera capacitación a miembros de mesa este domingo (Andina)

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/03/2026

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este domingo 29 de marzo se dará la capacitación de los ciudadanos sorteados como miembros de mesa. Así, indicó que más de 4,200 locales a nivel nacional han sido acondicionados para la primera jornada de instrucción. 

Primera capacitación a miembros de mesa

La primera jornada de capacitación para miembros de mesa se llevaba a cabo este domingo 29 de marzo, dirigida a aquellos ciudadanos seleccionados, mediante sorteo para las elecciones del domingo 12 de abril.

La instrucción se da a tan solo dos semanas de los próximos comicios, por lo que la participación de los compatriotas seleccionados es de vital importancia. ONPE indicó que todo está listo para brindarlo a nivel nacional.

Las personas que han sido seleccionadas puede revisar los locales cuyas ubicaciones se pueden encontrar en este link y así recibir la información pertinente para desempeñar correctamente sus funciones.

Los ciudadanos sorteados pueden asistir a cualquiera de los locales, lo que da facilidad para acceder a la instrucción. Durante las 8:00 a.m. y 1:00 p.m., los equipos de capacitación de cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) ofrecerán varias sesiones de capacitación durante este horario establecido.

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Inician traslado de material electoral

Las autoridades encargas de los comicios vienen afinando todos los detalles con el fin de realizar unas Elecciones Generales 2026 de manera organizada. 

Es así que la ONPE dio a conocer que desde las primeras horas de este sábado 28 de marzo, se inició el envió del material electoral necesario para los comicios hacia todas las regiones del país.

La jornada inició con la salida de las primeras unidades que partieron desde las 9:00 a.m. desde el almacén de la ONPE, en Lurín, hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

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Por otro lado, también se dio el despliegue terrestre al interior del país con la salida de siete camiones. La salida se dio con resguardo de la Policía Nacional del Perú y el monitoreo satelital durante el traslado.

El material de votación incluye cédulas, actas electorales (instalación, votación y escrutinio), hojas de control de asistencia, reportes de puesta a cero, carteles de candidatos y de resultados, entre otros. 

En resumen, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará la primera capacitación a los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa, mientras que ya se inició con el envío y entrega de todo el material electoral que se utilizará en las elecciones 2026.

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