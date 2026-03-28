Debate Presidencial: Segunda ronda inicia este lunes 30 de marzo ¿Quiénes son los 12 candidatos?

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 30 de marzo inicia la segunda ronda del Debate Presidencial 2026 donde 12 candidatos presidenciales se volverán a presentar y exponer sus más importantes propuestas de llegar a la Presidencia de la República.

La jornada iniciará desde las 8:00 p.m. desde la sede del Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, y transmitido a nivel nacional.

Conoce a los 12 candidatos del lunes 30 de marzo

La primera fase del Debate Presidencial (23 al 25 de marzo) continúa dando qué hablar revelando potentes contrincantes, victorias y pérdidas.

Este lunes 30 de marzo 12 candidatos sorteados darán inicio a la segunda ronda donde se debatirán nuevos temas.

Las temáticas a evaluar durante los próximos tres días giran en torno a 'Educación, innovación y tecnología' y 'Empleo, desarrollo y emprendimiento'.

Tales debates se efectuarán el lunes 30 y martes 31 de marzo, y el miércoles 1 de abril próximos. Ahora, conoce a los candidatos presidenciales que se presentarán el primer día de la segunda fase.

1. Carlos Jaico - Perú Moderno

2. George Forsyth - Partido Democrático Somos Perú

3. Álvaro Paz de la Barra - Fe en el Perú

4. Fiorella Molinelli - Fuerza y Libertad

5. Alex Gonzales - Partido Demócrata Verde

6. Carlos Espá - Partido SíCreo

7. Yonhy Lescano - Partido Político Cooperación Popular

8. Ronald Atencio - Alianza Electoral Venceremos

9. Fernando Olivera - Partido Frente de la Esperanza 2021

10. Carlos Álvarez - País Para Todos

11. Enrique Valderrama - Partido Aprista Peruano

Ternas distribuidas para el lunes

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó las ternas que se presentarán este próximo lunes. Así, los 12 candidatos se dividirán en 4 grupos de 3 candidatos, los cuales varían por temática.

Tema 1: Educación, innovación y tecnología

Terna 1: Enrique Valderrama (APRA), Walter Chirinos (PRIN) y Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Terna 2: Carlos Espá (Partido SíCreo), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País Para Todos)

Terna 3: Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

Terna 4: George Forsyth (Somos Perú), Álex Gonzales (Democracia Verde) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

Tema 2: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna 1: Álex Gonzales (Democracia Verde), Enrique Valderrama (APRA) y Carlos Espá (Partido SíCreo)

Terna 2: George Forsyth (Somos Perú), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) y Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Terna 3: Carlos Álvarez (País para Todos), Walter Chirinos (PRIN) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

Terna 4: Carlos Jaico (Perú Moderno) , Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).