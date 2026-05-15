Los Olivos: extorsionadores balean miniván de transporte público y dejan dos pasajeras heridas

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El terror por las extorsiones volvió a golpear al transporte público informal. Dos mujeres resultaron gravemente heridas luego de que delincuentes armados atacaran a balazos una minivan que realizaba servicio de colectivo en el distrito de Independencia. El violento hecho ocurrió durante la noche y generó pánico entre pasajeros y conductores que transitaban por una de las vías más concurridas de Lima Norte.

Balean minivan en Los Olivos

El ataque se registró cerca de las 7 de la noche de ayer 14 de mayo en la avenida Alfredo Mendiola, a la altura del puente Purina. Según las primeras investigaciones, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad cuando cubría su ruta habitual. Sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo y luego escaparon con rumbo desconocido.

Las imágenes difundidas tras el atentado evidencian la violencia del hecho. La minivan presenta varios impactos de bala en la parte posterior y también cerca de la ventana del conductor. A pesar de la intensidad del ataque, el chofer salió ileso y posteriormente acudió a denunciar lo ocurrido ante la Policía Nacional del Perú.

Las víctimas fueron identificadas como Adela Isabel Salazar Polo y Joseelyn Cárdenas Martínez. Ambas pasajeras terminaron con heridas de gravedad y fueron trasladadas de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde permanecen internadas con diagnóstico reservado. Sus familiares viven momentos de angustia mientras esperan una evolución favorable de su estado de salud.

El caso es investigado por agentes de la comisaría de Independencia, quienes manejan la hipótesis de un nuevo ataque vinculado a extorsionadores que amenazan a transportistas informales. Durante la madrugada, las autoridades solicitaron las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la avenida Alfredo Mendiola para identificar y capturar a los responsables de este nuevo episodio de violencia.

🔴🔵 Los Olivos: Dos mujeres resultaron heridas tras un ataque armado contra una miniván de transporte público.



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Continúan las extorsiones en Lima

La noche de ayer, el conductor de una combi que cubría la ruta entre el Cercado de Lima y el Callao fue asesinado a balazos por presuntamente negarse a pagar cupos de tres soles diarios exigidos por delincuentes. El ataque dejó además a una pasajera herida y generó temor entre los transportistas de la empresa, quienes ahora temen por sus vidas.

La víctima fue identificada como Deza Montañez, de 40 años, conocido entre sus compañeros como "Pichón". Según relataron testigos, el chofer había iniciado su recorrido tras salir de su paradero ubicado en la avenida Tacna y recoger pasajeros. Minutos después, sujetos a bordo de una motocicleta comenzaron a seguir la unidad hasta interceptarla en la avenida Argentina y fue en ese punto donde los atacantes dispararon sin piedad contra la combi en movimiento.

Es así que, el ataque contra la miniván en Los Olivos ocurre apenas horas después del asesinato de Deza Montañez, chofer de combi baleado en la avenida Argentina por presuntamente negarse a pagar cupos. Ambos casos reflejan el creciente terror que enfrentan transportistas y pasajeros ante el avance de las extorsiones en Lima.