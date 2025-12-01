Elecciones 2026: partidos que incumplan normas pondrían "en jaque" su participación, advierte el JNE

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que los partidos políticos que no cumplan con las normas establecidas podrían poner "en jaque" su participación en las Elecciones Generales 2026.

Entre los requisitos más importantes figura la presentación de las listas oficiales de candidatos tras las primarias, cuyo plazo vence el 23 de diciembre.

Revisión de requisitos

Burneo explicó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) revisarán si las organizaciones han respetado sus estatutos y las condiciones válidas de las elecciones internas.

Además, se verificará la información consignada en las hojas de vida de los postulantes, para evitar que ingresen candidatos con condenas, inhabilitaciones políticas o sanciones previas por dádivas.

Etapas clave

El proceso de tachas y revisión se extenderá hasta el 14 de marzo, fecha en la que el JNE publicará la lista definitiva de candidatos habilitados.

Burneo subrayó que estas son etapas cruciales y que cualquier incumplimiento podría derivar en la cancelación de la inscripción de un partido, afectando su participación tanto en las elecciones generales como en las subnacionales.

"Más que una sanción, lo que podría traer como consecuencia que una organización política de pronto no presente la lista hasta el 23 de diciembre, podría generar que se cancele su inscripción", aseveró.

La advertencia del JNE marca un recordatorio firme: el cumplimiento de normas y plazos no es opcional, sino la base para garantizar transparencia y legitimidad en las elecciones de 2026.

Nota en desarrollo...