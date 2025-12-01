Elecciones 2026 tendrán uso de inteligencia artificial: "Ya la hemos puesto a prueba", afirma presidente del JNE

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que la entidad se apoyará en inteligencia artificial (IA) para optimizar el proceso de las Elecciones Generales 2026. Según explicó, esta herramienta ya fue probada en elecciones complementarias realizadas en Pión y Ninabamba en 2025, alcanzando un nivel de confiabilidad superior al 97%.

Burneo destacó que la implementación de esta herramienta de automatización permitirá reducir drásticamente los tiempos de procesamiento de expedientes.

"Un expediente que normalmente demora siete horas o más, lo podemos hacer en cinco o seis minutos", señaló.

Subrayó además que esta innovación permitirá manejar la gran cantidad de información que se generará en los los próximos comicios que se celebrarán en pocos meses.

Implementación de IA agilizaría el proceso de datos masivos para las próximas elecciones generales.

Transparencia y factor humano

El titular del JNE aclaró que la incorporación de la IA no significa reemplazar el criterio humano , sino que, al contrario, busca complementarlo.

"Vamos a procesar esa gran cantidad de información en tiempos óptimos, sin dejar de lado el factor humano, porque garantizamos la trazabilidad, la transparencia y también que el criterio humano nunca esté al costado", puntualizó.

Además, precisó que esta tecnología fue desarrollada dentro del propio JNE y ya ha recibido reconocimiento de organismos consultores de Corea del Sur, lo que refuerza su validez internacional.

El debate sobre el voto digital

Consultado sobre la viabilidad del voto digital, Burneo explicó que el tema aún está en evaluación. Burneo afirmó que el próximo 19 de diciembre se concluirá la fiscalización del software desarrollado por la ONPE, analizando aspectos como la arquitectura del sistema, la parte legal, la ciberseguridad y el uso de blockchain.

"Una vez que tengamos esa ruta vamos a tomar una decisión si es viable o no el voto digital para estas elecciones generales", indicó.

Sobre quiénes podrían acceder a esta modalidad, precisó también que se priorizará a los voluntarios inscritos, además de grupos obligatorios como los militares y la Policía Nacional, siempre que el JNE declare su viabilidad.

Para el voto digital se priorizará a los voluntarios y grupos obligatorios (militares y policías).

La apuesta por la inteligencia artificial en las elecciones de 2026 marca un hito en la modernización del sistema electoral peruano. El reto será combinar eficiencia tecnológica con la garantía de transparencia y confianza ciudadana. El voto digital, aún en evaluación, podría convertirse en el siguiente paso hacia una democracia más ágil y segura, siempre bajo la supervisión del JNE.