Elecciones 2026: Candidatos oficiales serán conocidos el 23 de diciembre, confirma Roberto Burneo

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que proclamará resultados de las elecciones primarias el 15 de diciembre. Sin embargo, los propios partidos políticos establecerán a los candidatos oficiales para la Presidencia, el Congreso Bicameral y el Parlamento Andino. Organizaciones tendrán hasta el 23 de diciembre para presentar toda la documentación requerida.

Elecciones primarias internas

El titular del organismo constitucional señaló que los resultados de las elecciones primarias internas así como la de de los delegados de las organaciones políticas que participarán en las elecciones presidenciales 2026, la JNE proclamará estos resultados el próximo 15 de diciembre.

Bajo esa premisa, mencionó que se ha identificado que en el partido aprista hubo algunas actas observadas, sobre ello puntualizó que el Jurado Nacional de Elecciones solo interviene a través de su función fiscalizadora. Hizo hincapié que "salvo las observaciones actas si vamos a tener que observarlas en el Pleno antes de proclamar resultados".

"Una vez que se proclamen estos resultados son proclamaciones nosotros no vamos a evaluar candidaturas. Esta es responsabilidad exclusiva de las organizaciones políticas en esta etapa", explicó Burneo.

Los candidatos presidenciales

Adicionalmente, el presidente del JNE enfatizó que el rol de calificación y evaluación de candidaturas se presentará desde el 23 de diciembre. "Esla fecha máxima que tienen las organizaciones políticas para comunicarnos formalmente ya la lista de candidatos", precisó.

Eso sí, Roberto Burneo subrayó que no solamente constará en brindar las listas, sino que abarcará también la presentación de las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, así como también de senadores y diputados.

"Hablamos de plancha presidencial, con la fórmula presidente, dos vicepresidentes, los 60 senadores, de acuerdo a la elección que hayan establecido, los 130 diputados y también los cinco parlamentarios andinos, así como sus suplentes, considerando también que hay un cuidado de la paridad", señaló.

¿Hay democracia en estas elecciones primarias?

En otro momento, Burneo fue consultado sobre si es que existe democracia como tal en las elecciones primarias como por ejemplo en el caso del APRA se presentaron 17 listas, mientras que en Renovación Popular fue una lista única.

"Cada organización política , de acuerdo a sus estatutos y sus intereses, elige la opción que le da el ordenamiento. Probablemente algunas personas podrían ser más proclives o les interese más una opción u otra", sostuvo.

Es así como Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones que el próximo 15 de diciembre se proclamará los resultados de las elecciones primarias. Mientras que, el 23 del mismo mes se conocerán oficialmente a los candidatos presidenciales.